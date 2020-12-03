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市面罕見！50萬「新版綠水鬼」勞力士太搶手　錶販收到高仿膺品

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高雄市當鋪同業公會最近收到訊息，表示有錶販收到以假亂真的新版綠水鬼，提醒同業小心收當。（圖／翻攝畫面）

▲高雄市當鋪同業公會最近收到訊息，表示有錶販收到以假亂真的新版綠水鬼。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

高雄市當鋪商業同業公會今（3）日上午召開會員大會時，發了一份公文引起業者以及錶販同業議論。公文載明「假的新款綠水鬼，有發票，請會員小心收當。」會有這樣的提醒，主要是因為台中有一名錶販，不小心收到以假亂真的最新版綠水鬼，遭騙50多萬，受害者除了報警外，也提醒同業多加小心。

本刊調查，以假亂真的這隻新款的綠水鬼，是勞力士2020年最新版本，全新設計41MM尺寸大錶身，陶瓷綠框黑錶面，市面上數量相當少，有錢不一定買得到。從定價的31.7萬炒作到近60萬。

然而，這隻膺品，不但有台北101開出來的發票，甚至還有最新式的勞力士保卡，錶身製作惟妙惟俏，錶販可能在交易時，只核對錶身以及保卡號碼無誤後，未再進一步開蓋檢驗就付錢，因此被騙。

高雄市當鋪公會理事長浦志昌表示，像這種高單價的手錶，應該要找信譽良好的商家，盡量避免在網路上與陌生人交易，有心人想要拿這種假錶到當鋪典當，多數業者會開蓋檢驗，幾乎都能分辨得出來真假，再加上當鋪會要求民眾影印身分證以及蓋指紋備查，因此當鋪收到的機率比較小。

浦志昌表示，民眾如果要買二手高單價手錶，建議還是找有店面的商家比較保障。

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