感恩的季節　永康就業中心有兒童滿滿的祝福

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，與台南市私立郡豐幼兒園合作，由小朋友手繪祝福卡，掛滿整棵聖誕樹，讓就業中心充滿了祝福與溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



12月是個充滿感恩及豐收的季節，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，與台南市私立郡豐幼兒園合作，由大班75個小朋友手繪祝福卡，掛滿整棵聖誕樹，讓就業中心充滿了祝福與溫馨。



還記得小時候都會寫我的志願嗎？有人想當醫生有人當老師，永康就業中心與郡豐幼兒園今日辦理一場「聖誕祝福築夢踏實」的活動，從「一日之所需，百工斯為備」的觀點出發，讓小朋友認識職業及學習感謝。

傳統認為男性應負擔家裡經濟重任，出外工作打拼；女性負責家務與教養子女，面對教養下一代已不自覺的複製傳統性別文化觀念，無形的將職業性別分工，且認為需長時間耗費體力的工作，譬如水電工、機長、警察、廚師、消防員…等由男性擔任；而需要謹慎細心與耐心的事務，如老師、護士、秘書、保母…等則由女性處理，對於此性別的刻板印象已定型，所以永康就業中心利用機長、消防員、護理師、褓母、美髮師等職業，讓小朋友知道職業是不分性別，只要是自己的興趣努力去做都能有突出的表現。





永康活動中除了讓小朋友提早認識職業的選擇，也從牌卡互動中引導小朋友表達感恩的心，將想要感謝的人或在日常生活中默默為他們付出的各行各業，寫在聖誕祝福卡上，現場非常熱絡，有小朋友感謝農夫辛苦的耕種，讓他有飯可以吃，也有小朋友感謝醫師叔叔，在他生病時照顧他讓他好起來，永康就業中心黃豑頡主任表示，從小培養有助於職涯概念向下扎根，期待今天的活動能在參與的小朋友心中埋下種子，對於未來夢想的實踐能更穩健，同時也教導孩子學習從自己的日常所需中，感受他人辛勤的服務，適時表達感謝。



＊下殺2折超划算＊

