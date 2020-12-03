河南許昌立法「每晚9時後禁跳廣場舞」　陸網友一片叫好

▲廣場舞在大陸盛行。（圖／中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

「廣場舞」在中國各地相當風行，但深夜廣場舞不停歇，喧鬧聲擾得人無法入眠，這樣的行為，明年元旦起在河南省許昌市將違法，且會被罰款。據悉，許昌市將是河南省第一個對廣場舞時間段作出明確立法規定的城市。對此，大陸網友一片叫好，並激動表示「建議全國推廣」。

許昌市12月2日舉行《許昌市文明行為促進條例》新聞發佈會，通報許昌市首部關於精神文明建設的地方性法規的制定過程和主要內容。

據悉，《許昌市文明行為促進條例》將於2021年1月1日起施行。其中，《條例》第十七條規定，「在公共場所進行廣場舞、唱歌等活動，應當控制音量，不得干擾他人正常生活、工作和學習。夏季每日晚上9時至次日6時、冬季每日晚上9時至次日7時，禁止進行以上產生噪聲的文體活動。」

條例顯示，如果違犯該規定，「將給予警告；警告後不改正的，處以200元（人民幣，下同）以上500元以下罰款。」

據悉，《條例》制定過程中，先後有11.2萬餘人參與網上調查問卷。《條例》一審後，許昌市人大常委會法制委、法工委共召開14場座談會、20次修改討論會，社會各界通過座談、來信、來訪、來電、電子郵件等方式，提出976條意見建議。

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