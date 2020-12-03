狂飆163km收紅單！他怒鋸測速器丟河　法官寫勸世文判刑：好好想想





▲開車超速被開單，他怒鋸測速照相機洩憤，遭法官判刑。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／基隆報導

基隆戴姓男子5月間拿著榔頭到台2丙線破壞測速照相機未果，隔天竟改拿砂輪機切開照相機機盒鎖頭後，迅速拔掉主機丟入基隆河中。案經警方調查，發現戴男因為在速限60公里的台2丙線狂飆到163公里而被開單，慎怒之下才破壞照相機，法院審理後也依攜帶兇器竊盜罪判處他有期徒刑6個月，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，戴男過去開車在台2丙線超速收到罰單，因此心生不滿，於是在5月2日凌晨拿著榔頭到現場去敲打測速照相機機盒鎖頭，但發現無法破壞而作罷返家。

然而，戴男怒氣難消，隔天凌晨再度帶著砂輪機前往測速照相機位置，並切開機盒鎖頭，拔掉電線後將相機主機搬走，接著開車逃離現場。警方事後發現測速照相機遭人破壞，調閱附近監視器後發現是戴男所為，於是通知他到案說明。

戴男到案後坦承犯案，並表示事發當時他沒工作，借朋友的車開，「已經沒有錢了還被拍了一張，要被開紅單就很不高興，所以才會做這件事」。經查，台2丙線速限60公里，但戴男卻狂飆到163公里，因此被開罰2萬4千元，戴男事後懊悔表示，「我已經賠錢了，人生沒有後悔藥，以後不會再做了」，因此請求從輕量刑。

法官審酌，戴男當時因工作不穩，也沒賺錢，一時超速又被開紅單就不月並氣憤，還自備榔頭、砂輪機破壞測速照相機，但因侍候已全部賠償完畢，也已修復該照相機主機內的所有配件，目前已可重新使用，因此依攜帶兇器竊盜罪判處他有期徒刑6個月，可易科罰金，緩刑2年。

法官判決書內還寫下483字勸世文，「自己用心甘情願的戒貪慾心，宜親近有德，遠避凶人，行善福報，善惡兩途，禍福攸分，一切唯心自召，因此，諸惡莫作，眾善奉行，永無惡曜加臨，常有百福駢臻，千祥雲集，近報則在自己，是正邪善惡完全繫在自己當下這念心之抉擇，所謂轉禍為福也，因此，自己要好好想一想，不要因一時失慮而擠入牢獄世界，苦了自己，為難了別人」。

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