驚悚片曝！他自家田旁遭輾斃「臟器噴出」…拖吊車肇逃喊：沒發現

記者許宥孺、陳韻如／高雄報導

高雄路竹區高11線道1日下午發生一起死亡車禍！湖內分局1日下午4時許接獲報案，稱有男子倒在高11線道上，但當警方趕抵現場時，發現男子疑似遭到車輛撞擊，但不見肇事車輛，且男子已無生命跡象，經緊急送醫後仍宣告不治。警方事後調閱監視器畫面追查，並在歷時4個多小時後，找到肇事車主，全案訊後也將依法送辦。

▲拖吊車詭異右偏，車尾掃到站在路旁的王姓男子後，後方拖吊車輛又將王男輾斃。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，死者為一名王姓男子，1日下午被人發現倒臥在自家農田旁，疑似遭到車輛撞擊，民眾見狀嚇得趕緊報警，但當警方趕抵現場，王男已無生命跡象，緊急將他送醫後仍因傷重宣告不治。

▲事發後駕駛肇事逃逸，警方循線找到人時，他向警方供稱自己沒發現有撞到人，全案將依法送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於現場並未有監視器，警方事後已回溯方式調閱監視器追查，歷時4個多小時，過濾了16部車輛，並同步查訪車主及檢視車輛有無肇事痕跡後，確定肇事駕駛為一名拖吊車陳姓駕駛，而他向警方表示，當下有感覺到撞到東西，但從後照鏡看並沒發現。

然而，後車行車紀錄器事後曝光，只見當時拖吊車詭異向右偏移，拖吊車車尾撞擊站在路邊的王男後，被拖在後方的廂型車又將王男輾過，畫面相當驚悚。警方侍候對肇事駕駛進行酒測，但他酒測值為零，全案訊後將依法送辦。

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