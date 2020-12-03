台裔鞋王女友家神秘死！　「靈魂伴侶」其他身分曝光

▲法醫正對謝家華進行毒物檢測，結果要到明年初才會出爐。（圖／翻攝自Facebook／Tony Hsieh）

記者張靖榕／綜合外電報導

台裔鞋王Zappos創辦人謝家華（Tony Hsieh）到女友家，卻不幸遭遇火災身亡，此事引起各界關注。其女友布朗（Rachael Brown）的身分進一步曝光，除了擁有該棟房產外，她也是謝家華前員工、「靈魂伴侶」，幹練的她還會拉大提琴，曾為知名樂團謎幻樂團（Imagine Dragons）現場演出進行伴奏。

謝家華11月18日到康乃狄克州新倫敦（New London）的女友家拜訪，他的家人與其他友人也在同一處住宅裡。然而火災發生後僅謝家華一人最終傷重不治，而其生前關在儲藏室裡不應門的反常舉動也引人懷疑，更有同事及友人爆料他在今年8月離開Zappos後，酒癮與吸食笑氣的情況更加嚴重，使得整起案件不再如官方定調的「意外」那麼單純。

《拉斯維加斯評論報》（Las Vegas Review Journal）與英媒《每日郵報》獨家的最新報導，進一步了解謝家華女友布朗的個人背景。現年47歲的布朗是康乃狄克州當地人，她在2004年Zappos自舊金山移往拉斯維加斯時加入公司，很快成為受謝家華信任與喜愛的有力部下之一，甚至和謝產生情愫，往後被稱「靈魂伴侶」，還一度一起搬到猶他州公園市（Park City）。

NEW: Rachael Brown is a longtime @Zappos employee who is known to be one of Hsieh’s closest confidants. #TonyHsieh #RJnow https://t.co/30zjhxjhCN — Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) November 29, 2020

Rachael Brown owned the house-Tony was in the house & a fire starts not inside the house but in the basement with easy out side access to start a fire while some one is sleeping at 3 am in the morning- Most suspicious fires are 99% started in a basement & at 1-3 am in the morning https://t.co/sBinR1dBQG pic.twitter.com/WmygSZ4CNF — RONNIE PROSSER (@RonnieProsser) November 30, 2020

除了幹練主管、靈魂伴侶的身分外，布朗還是一個大提琴演奏家，與維加斯黃金弦樂團（Vegas Golden Strings）一同表演，2018年國家冰球聯盟（NHL）史丹利盃總決賽時，還曾參與「謎幻樂團」（Imagine Dragons）演出歌曲「不計代價」（Whatever It Takes）。

布朗於今年5月以30萬美元出售衛在內華達韓德森（Henderso）的住家，今年7月，她收下了謝購入並贈送的新倫敦民宅，價格130萬美元。該豪宅樓高高過3層，共有5間房。

目前康乃狄克州首席法醫辦公室（The Connecticut Office of the Chief Medical Examiner），正對謝家華進行毒物檢測，以了解確切死因與拼湊這起可疑事件的真相，但結果要到明年年初才會出爐，警方暫時不會更動「意外死亡」的判定。