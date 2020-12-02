鮭魚卵吃不完！她下鍋煮熟「變粉白色」超噁…網嚇傻：很像壁虎蛋

▲原PO將鮭魚卵煮熟。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

到日本料理餐廳吃飯，一定會點新鮮美味的鮭魚卵，吃進嘴裡「啵啵啵」的口感，深受許多民眾喜愛。一名女網友日前購入一大盒鮭魚卵，因為吃不完加上有點膩，於是突發奇想，將「鮭魚卵下鍋煮熟」，沒想到全都變了樣，看起來一點都不可口，有網友驚呼「看起來超像蟲卵，食慾全沒了！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，在好市多花了6、7百元買了一大盒的鮭魚卵，吃了半盒之後覺得很膩，於是丟入鍋子內，打算煮熟吃吃看。只見原本一顆顆晶瑩剔透的紅色鮭魚卵，煮熟之後顏色呈現粉白色的，一點都不美觀。

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▲很多民眾喜愛吃鮭魚卵。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

許多網友看到照片後驚呆，直呼「超噁心」，「差點把早餐吐出來」、「好恐怖的感覺」、「感覺密集恐懼症會牙起來」、「很像壁虎蛋」、「第一次覺得鮭魚卵這麼恐怖 」、「生的不會有密集恐懼症，煮過看了頭皮發麻」、「我終於知道為什麼會有『生食』這樣的吃法了，並不是每個食物煮熟都這麼美觀」。

不少網友看到照片後也很好奇「口感」如何，原PO則表示，「大概就像在吃魚眼睛，只是沒有那顆硬梆梆的眼珠」。也有網友分享經驗，「我曾經拿鮭魚卵來蒸蛋，結果味道真的太腥了，吃不下去，整碗倒掉」、「我煮過，超級腥，雷到一個不行！」