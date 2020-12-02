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從牛肉麵、家樂福到信功肉品　宅神：民進黨為了美豬瘋狂反商

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▲▼蘇貞昌、丁怡銘、王浩宇。（組合圖／記者屠惠剛、羅志華攝）

▲蘇貞昌、丁怡銘、王浩宇。（組合圖／記者屠惠剛、羅志華攝）

記者黃巈禾／台北報導

蔡政府宣布進口美豬美牛後風波不斷，行政院前發言人丁怡銘誤指皇家傳承牛肉麵使用含萊克多巴胺的美牛，但店家出示未檢出證明，接著民進黨桃園市議員王浩宇爆料，美牛就是萊牛，包括好市多（Costco）、家樂福在內，隨後被業者打臉；行政院長蘇貞昌1日指肉品公司「信功實業」支持政府，也被業者駁斥。對此，「宅神」朱學恒諷刺，民進黨為了美豬瘋狂反商。

朱學恒2日在臉書表示，信功肉品是台灣最大最好的加工肉品公司之一，也因為是加工熟肉品，早在1998年就已經重返日本市場，一整年業績超過40億，因此，今年11月蘇貞昌跟屏東縣長潘孟安跑去屏東宣傳信功肉品封櫃銷日，其實根本與政績無關，是信功肉品本來一直有在做的事情，只是賣官員面子，「讓你剪個彩表演一下而已」，沒想到事後蘇貞昌背刺信功，讓信功肉品被支持被表態支持政府。

▲▼陳吉仲、蘇貞昌、潘孟安與信安業者合照。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

▲陳吉仲、蘇貞昌、潘孟安與信安業者合影。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

朱學恒指出，信功肉品也不過出來說實話，根本跟蘇貞昌不熟，也沒有支持政策，側翼覺青接著又去粉絲團出征查水表，一下說沒有蘇貞昌跟農委會英明領導怎麼外銷，結果被打臉1998年早就外銷了，一下說現任董事長根本國民黨，業績是哥哥創造的，結果又被打臉說是現任董事長跟爸媽一起創業的，「你把人家哥哥拉進來幹嘛？簡直花式被打臉打的啪啪響」。

朱學恒還說，「民進黨最近是不是為了美豬要開始瘋狂反商了？從牛肉麵店到家樂福到Costco到信功肉品，不是被表態就是說你萊你就萊。信功肉品用的都是台灣豬肉，你拉他當豬肉盾牌牽拖美豬到底幹嘛？他怎麼可能支持？」

王浩宇發文指家樂福販售美國無骨牛小排含瘦肉精一事，消息公開後引發民眾疑慮，事後遭公開檢驗報告打臉，卻再爆「公關坦承曾驗出微量萊克多巴胺」。對此，業者發出聲明強調，「所有牛肉進口皆依國家檢驗標準」，並表示近期抽檢未檢出狀況，相關檢驗報告也公布於家樂福商品檢驗報告網站供查詢。

另外，蘇貞昌1日在立法院備詢時，舉例信功肉品支持政府，批評國民黨立委蔣萬安稱有豬農反對卻不敢具名，未料，信功肉品晚間發表聲明，表態「堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品」。對此，蘇貞昌2日受訪時解釋，是指「業者支持政府守住非洲豬瘟，政府口蹄疫拔針成功」，要外界不要誤會。

▼信功肉品聲明，堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品。（圖／翻攝信功肉品臉書）

▲▼信功肉品聲明，堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品。（圖／翻攝信功肉品臉書）

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