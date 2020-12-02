為100元踹死白牌車司機聲押　3乘客起底 「民代夫、建商、望族」

▲吳姓白牌車駕駛，與乘客發生糾紛，遭3人痛毆倒地，送醫後因傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

苗栗縣1名吳姓白牌車駕駛，30日凌晨載著黃姓、郭姓、沈姓3名男乘客從苗栗回後龍時，疑因車資問題而發生肢體衝突，吳男最後還是因傷重不治。檢方依照傷害致死罪嫌，將黃男等3人移送，1日晚間檢方複訊後向法院聲請羈押。

據了解，其中黃姓男子（54歲），是後龍1名鎮代的丈夫；郭姓男子（50歲）則從事營建事業，沈姓男子（57歲），因殺人和槍砲案服刑，2019年才假釋出獄。根據《自由時報》報導，這3人都是苗栗後龍地方聞人，在地方上十分活躍。其中沈姓男子更是後龍地區望族，目前從事土地、房地產買賣。

▲苗栗檢方於1日下午對吳姓駕駛進行解剖，隨後將涉嫌圍毆的黃姓男子等3人依傷害致死罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

3人會對司機痛下殺手，主要是因為本來講好200元的車資，結果由於乘客要增加下車地點，司機要求加價100元起爭執，3人才會毆打司機造成猝死。

全案經承辦檢察官複訊後，認為3人涉犯刑法傷害致死罪嫌重大，屬最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，且事發後嫌疑人有丟棄證物的滅證行為，各自供述也有出入，有串證的可能性，因此向法院聲請羈押禁見。