金雞獎「兩岸青年短片季」落幕　劉德華擔任嘉賓頒獎

▲劉德華為入圍十部作品頒獎。（圖／翻攝活動官網）

記者曾俊豪／綜合報導

第33屆中國電影金雞獎落幕，今年首度舉辦的「海峽兩岸青年短片季」活動，最後階段找來藝人劉德華擔任頒獎嘉賓，他表示，「看到我們的電影、導演、劇本都越來越好，特別開心。」

海峽兩岸青年短片季活動是首度在金雞獎舉辦，7月公開徵件後，主辦方共收到超過500件作品，經過19位評審長達5個月的篩選後，最終選出10部「新翼推優榮譽短片」，其中，台灣作品有2部，兩岸合拍有1部，其餘都是大陸本土作品入圍。

評選活動由大陸導演甯浩擔任評審主席，片人郁笑灃任總顧問，頒獎人則由劉德華擔綱。他在頒獎時提到，希望中國電影越來越好，「看到我們的電影、導演、劇本都越來越好，特別開心。」

▲海峽兩岸青年短片季是首度舉辦。（圖／翻攝活動官網）

台灣導演王蕭雪以《九孬》獲得榮譽表彰，她表示，這個時代的青年創作者是幸福的；對現實的思考、對電影的熱情及對夢想的執著，能夠讓這一代青年電影人創造出屬於他們的新浪潮，「有機會站在這裡，對我們而言已經是莫大的鼓勵。」

除了作品展映，入圍的十部作品創作團隊還進入「金雞青年導演訓練營」，主辦方找來資深電影人與青年導演面對面交流。

中國電影家協會分黨組副書記、秘書長閆少非提到，希望金雞港澳臺影展的平臺能夠真正發揮作用，讓大陸、臺灣、香港和澳門的青年人進行充分的文化交流，讓大陸、臺灣、香港和澳門的年輕電影人更好地創作，讓港澳臺從大陸影視產業的蓬勃發展進程中受益。