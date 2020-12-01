美魔女「彩妝界周迅」起底！曾與蔡依林同期　殯葬大亨挖角管帳

▲龍巖基金會捐款均經由身兼集團副總的執行長鈕安澤簽名背書，她的外型亮眼，從美妝業轉戰殯葬業曾引起話題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

李世聰夫妻涉侵占遭交保，龍巖集團聲明捐贈均依法向主管機關提報，執行運用均符合法令規範，絕無涉及不法，本刊取得龍巖基金會支出明細，發現每筆款項收支都經該集團副總，長相甜美且酷似中國藝人周迅的龍巖基金會美魔女執行長鈕安澤三個字簽名背書。

本刊調查，監督善款運用的龍巖基金會執行長鈕安澤大有來歷，她畢業於東吳中文系，如今身兼龍嚴行銷副總，多年前，她從日本頂級護膚品牌資生堂公關經理被挖角到龍嚴任職，由於神似中國知名影星周迅，加上當時是台灣美妝界出了名的氣質小美女，跳槽消息一出，轟動殯葬業。

鈕安澤在學期間花不少精力在社團，她曾擔任吉他社社長，每每為了如何招募新生、省預算、拉贊助的點子，擠進腦汁想破頭，但也培養出她的行銷公關能力。

由於她喜愛音樂創作，學生時代曾與蔡依林同時期參加《MTV新生卡位戰》節目，當時鈕安澤是創作組、Jolin則是個人組，讓她從學生時代就是校內風雲人物。

鈕安澤轉戰殯葬業後，她認為人的外表美麗不可能永遠一輩子都跟著自己，只要是人都得面臨生、老、病、死，希望能夠做更有意義的事情，也成為李世聰在事業上的得力助手。



更多鏡週刊報導

【殯葬大亨A善款】慈善基金會成董娘小金庫 龍巖李世聰親拍板挪善款證據曝光

【殯葬大亨A善款1】大方幫長笛女神找貼身隨扈 李世聰夜不歸營有內情

【殯葬大亨A善款2】說好的做善事呢？ 董娘劉萍揮霍項目全都露