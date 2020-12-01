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劍指SpaceX　星河動力創始人：中國太空商業化還需三到五年

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▲▼穀神星一號（遙一）簡陽號商業固體運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲中國民營企業自主研發的「穀神星一號（遙一）簡陽號商業固體運載火箭」，上月在酒泉衛星發射中心發射升空。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報

中國大陸近月頻頻發射火箭，將衛星甚至首次承擔「地外天體採樣」的嫦娥五號送入太空，引發外界對「美中太空戰」的討論。但在一般商業領域，上月剛成功發射「穀神星一號」的星河動力聯合創始人夏東坤坦言，中國需要有自己的SpaceX，行業若要達到比較好的發展，還需三到五年。

SpaceX是特斯拉CEO馬斯克於2002年創辦，旨在降低太空運輸成本、實現火星殖民的美國太空探索技術公司；今年11月15日，SpaceX與美國NASA的太空商業化計畫取得重要進展，發射獵鷹火箭，將飛龍號上4名太空人送往外太空。

作為中國民營商業火箭企業，星河動力（北京）空間科技有限公司於11月7日，成功發射自主研發的「穀神星一號（遙一）簡陽號」商業固體運載火箭，將天啟11星送入預定軌道，是中國第二枚成功將衛星送入軌道的民營火箭，也是民營商業火箭首次進入500km太陽同步軌道。

▲▼穀神星一號（遙一）簡陽號商業固體運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空。（圖／央視新聞）

▲中國太空商業化發展還需三到五年。（圖／央視新聞）

談到中國太空商業化問題，該公司創始人夏東坤在近日接受陸媒《新浪科技》專訪時說，對於中國的商業航天企業來說，更要關注的是如何建設自己的商業閉環實現正向發展。

他並從兩個角度，分析「中國需要自己的SpaceX」。夏東坤表示，民營商業航天和國家主導體系不同，需要更致力於在實現低成本的同時，保證高可靠性，並關注市場和客戶需求。

他說，降低發射成本，正是當前SpaceX等航天器業正在做的事情，雖兩地成長環境不同，中國不必完全效仿，但中國的商業航天創業企業，還有包括技術攻關、商業氛圍等造等問題要解決，如何讓更多人認識，吸引更多企業、人才。

對於何時能趕上SpaceX，夏東坤說，「可能需要很長的一段時間，因為它已經發展了18年左右，即使我們以同樣的進度，想追上它至少需要18年的時間。」他說，中國民營太空商業若保持穩紮穩打，在三五年之內一定會有一個比較好的表現。

夏東坤表示，商業航天的特點是高投入、高風險、高回報和長周期。隨穀神星火箭發射後，他認為中國市場資本正在湧入，未來將首先朝發動機可重複使用發展，進一步降低成本。

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