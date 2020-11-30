新北科大驚見色狼「跟蹤露鳥」1日2女受害　學生會警告6危險地少去

記者陳豐德／新北報導

位在新北市林口地區的醒吾科技大學，14日一天就就發生2起女學生遭性騷擾案，一名女學生要返回宿舍時遇到變態男子露鳥、話語猥褻，另名女學生則是被跟蹤差點闖進租屋處，警方獲報後17日傍晚逮捕露鳥的黃男，發現他已經不是初犯，訊後依照妨害風化及社維法偵辦。

▲醒吾科大校園周邊露鳥狼出沒，畫面中他正尾隨要返回租屋處的女學生。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，14日凌晨0時許一名女大學生打工要回到宿舍途中，黃姓男子（23歲）突然從暗處衝出，對著她脫下褲子並露鳥，女學生嚇得趕緊跑回宿舍內，校方獲報到場時嫌犯早已離去；同一天晚間11時許，黃男看到女學生獨自一個人要回到租屋處，他一路尾隨在後，好險女學生在進家門前及時回頭並報警，這才嚇跑色狼。

警方獲報後掌握嫌犯特徵，並擴大調閱監視器，林口派出所所長17日在郵局簽巡時恰巧發現黃男正在由於提款，穿著、特徵與露鳥變態雷同，隨即通報派出所同仁在郵局外埋伏，等黃男領完錢後隨即將他帶回派出所訊問，而他也坦承不諱，全案訊後依照《刑法》妨害風化及社維法第89條「無故跟追他人」等罪嫌偵辦。

對此醒吾科大學生會也在Dcard貼文，提醒學生近期學校周邊發生2起色狼跟蹤女學生案件，提醒晚歸時請選擇明亮且有監視器的路線，此外還列出校園6大危險地帶，包括「忠誠樓往圖書館通道」、「勤和樓後方停車場」、「第四棟往圖書館通道」、「研發大樓旁往第四棟通道」、「美食廣場旁吸菸區」等地。

林口警呼籲深夜問題多，盡量避免單獨在外逗留，若發現疑似遭人尾隨跟蹤，可先前往超商或人多明亮之處所尋求協助並報警處理；有關校園安全部分林口警已提升並強化校園安全機制，結合區公所、社區針對校園週遭監視器與路燈加強維護與保養，並與各校校安單位建立群組，隨時保持聯繫。

▼黃姓色狼被緝捕歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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