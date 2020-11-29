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飆破攝氏45度…創歷年11月高溫紀錄　澳最大洲頒「全面禁火令」

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▲▼澳洲雪梨消防員進行控制性的燃燒，以先行消除為森林大火提供有效燃料的乾枯枝葉。（圖／路透）

▲雪梨消防員進行控制性燃燒，先行消除這些為森林大火提供燃料的乾枯枝葉。（圖／路透）

文／中央社雪梨29日綜合外電報導

雪梨在內的澳洲部分地區昨天晚間氣溫創下歷年11月新高，氣象預報顯示今天將持續高溫，促使當局發布全面禁火令

雪梨中央商業區（Sydney CBD）昨天氣溫超過攝氏40度，而新南威爾斯州（New South Wales）西部、南澳州（South Australia）以及維多利亞州（Victoria）北部的大片土地的氣溫更直逼攝氏45度。

預估今天氣溫會連續第2天破攝氏40度。澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）預測，新南威爾斯州北部與昆士蘭州（Queensland）東南部部分地區將出現5或6天的熱浪。

在高溫預測下，澳洲能源市場調度中心（AEMO）表示，新南威爾斯州今天下午的能源供應可能不敷所需。

澳洲夏季時間愈來愈長，氣溫愈來愈高。總理莫里森（Scott Morrison）稱去年暑期為「黑色夏季」，說野火燒得不尋常的久和劇烈，焚毀近1200萬公頃土地，奪走33條人命，並估計有10億隻動物死亡。

鄉村消防局（Rural Fire Service）今天對新西南威爾斯州東部和東北部多處地區發布全面禁火令，並表示，炎熱陣風加劇乾燥情況，預測會有「非常高到嚴重程度的大火危險」。 

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