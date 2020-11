飆破攝氏45度…創歷年11月高溫紀錄　澳最大洲頒「全面禁火令」

▲雪梨消防員進行控制性燃燒,先行消除這些為森林大火提供燃料的乾枯枝葉。(圖/路透)

文/中央社雪梨29日綜合外電報導

雪梨在內的澳洲部分地區昨天晚間氣溫創下歷年11月新高,氣象預報顯示今天將持續高溫,促使當局發布全面禁火令。

雪梨中央商業區(Sydney CBD)昨天氣溫超過攝氏40度,而新南威爾斯州(New South Wales)西部、南澳州(South Australia)以及維多利亞州(Victoria)北部的大片土地的氣溫更直逼攝氏45度。

預估今天氣溫會連續第2天破攝氏40度。澳洲氣象局(Bureau of Meteorology)預測,新南威爾斯州北部與昆士蘭州(Queensland)東南部部分地區將出現5或6天的熱浪。

在高溫預測下,澳洲能源市場調度中心(AEMO)表示,新南威爾斯州今天下午的能源供應可能不敷所需。

澳洲夏季時間愈來愈長,氣溫愈來愈高。總理莫里森(Scott Morrison)稱去年暑期為「黑色夏季」,說野火燒得不尋常的久和劇烈,焚毀近1200萬公頃土地,奪走33條人命,並估計有10億隻動物死亡。

鄉村消防局(Rural Fire Service)今天對新西南威爾斯州東部和東北部多處地區發布全面禁火令,並表示,炎熱陣風加劇乾燥情況,預測會有「非常高到嚴重程度的大火危險」。

It's been a challenging few days for firefighters across NSW, with 100+ fires from border to border in the past 48 hours. Firefighters were flown to a fire on the Qld border, while grass and crop fires near Berrigan kept crews busy. Hot weather continues today. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/qCK6aLOo0r