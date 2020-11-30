　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄警涉「包庇酒駕」！員警「跳針質問」報案人：有看到他開車？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄警涉「包庇酒駕」！員警跳針問報案民眾：有看到他在行駛？。（圖／東森新聞）

▲民眾發現有人疑似酒駕，員警到場卻不斷質問報案人。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄警方被指出有包庇酒駕的行為，一名楊姓男子29日凌晨經過三民區林森一路時，發現43歲林姓男子車子啟動、停在慢車道上，懷疑酒駕而報警。沒想到，警方到場非但沒有酒駕，反而放走林男並跳針式的質問楊男「你有沒有看到他在行駛？」

據《東森新聞》報導，楊姓男子29日凌晨12時左右，發現林森一路的慢車道上有一輛車引擎發動、車門打開，上前聞到坐在駕駛座的林男有淡淡的酒味，因此立刻報警。

豈料，員警到場後，看著渾身酒氣的林男下車，卻沒有實施酒測，反而靠近報案的楊姓民眾說「你們有沒有看到他在行駛？這不是正常停車，但是他沒有在行駛，你叫我怎麼樣對他酒測？」「你願不願意當證人去做筆錄，如果願意的話我們現在就對他實施酒測。」

▲▼高雄警涉「包庇酒駕」！員警跳針問報案民眾：有看到他在行駛？。（圖／東森新聞）

▲▼警方表示，該處沒有監視器，無法證明林男酒駕。（圖／東森新聞）

▲▼高雄警涉「包庇酒駕」！員警跳針問報案民眾：有看到他在行駛？。（圖／東森新聞）

楊男說，警方不斷跳針式直問他，且當下員警還打開手機去講電話，開始第一句話就是「大欸，你…」由於員警逐漸走遠，後面內容便沒聽清楚，「我們當下就覺得說這樣處理是不是有失當？」

高市長明派出所所長蘇瑋傑表示，案發地點沒有監視器，因此無法證明林姓男子是否酒駕。此外，雖然林男被帶回警局，但從頭到尾都未做酒測，最後由朋友開車接走，停靠路旁的車輛也由朋友開走。

►「平價海洋拉娜」100ml＋40ml才778元

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

˙快訊／醉漢開車逆向上交流道 自撞牆還飛出車外 全身是血倒地

高雄警涉「包庇酒駕」！員警「跳針質問」報案人：有看到他開車？

快訊／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診　通緝犯服刑2天檢驗陽性

6000坪家具廠全面燃燒！居民痛心哀號　董事長竟是低調大善人

丁怡銘好大官威坐專車？分局長「扮替身」放煙幕彈…幕僚回應了

女友遭大貨車輾斷腿！國道行駛中離奇墜車　男友撐傘說原因

花蓮男遭「耕耘機重壓」亡！目擊者：太陽穴破了洞

雲林垃圾場大火！清潔員潛入放火…垃圾車全毀損失破千萬

乳外名醫偷拍37女病患被判刑　轉戰他院誆檢查肺炎「解胸罩摸胸」

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

百貨停車場見情侶吵架遭老外嗆 男被鎖喉+斷牙...調監視竟是死角

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

騎士情侶遭小貨車硬插滾地骨折 她看監視器氣炸：根本酒駕殺人！

˙快訊／醉漢開車逆向上交流道 自撞牆還飛出車外 全身是血倒地

高雄警涉「包庇酒駕」！員警「跳針質問」報案人：有看到他開車？

快訊／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診　通緝犯服刑2天檢驗陽性

6000坪家具廠全面燃燒！居民痛心哀號　董事長竟是低調大善人

丁怡銘好大官威坐專車？分局長「扮替身」放煙幕彈…幕僚回應了

女友遭大貨車輾斷腿！國道行駛中離奇墜車　男友撐傘說原因

花蓮男遭「耕耘機重壓」亡！目擊者：太陽穴破了洞

雲林垃圾場大火！清潔員潛入放火…垃圾車全毀損失破千萬

乳外名醫偷拍37女病患被判刑　轉戰他院誆檢查肺炎「解胸罩摸胸」

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

˙快訊／醉漢開車逆向上交流道 自撞牆還飛出車外 全身是血倒地

高雄警涉「包庇酒駕」！員警「跳針質問」報案人：有看到他開車？

揪團野外搭帳篷！錄影驚見「輪椅老伯」飛過遮雨棚…網友看呆

中捷軸心斷裂停駛10天「檢測結果」出爐！試營計畫將公布

天生愛說教3星座公開！　天蠍善意規勸…第1名最愛「倚老賣老」

嘉義超夯打卡點！市立美術館美翻　逛完再到老屋喝杯昭和咖啡

王祖藍搭臥鋪車「交友交了個寂寞」　車廂內部驚呆網：貴到坐不起

快訊／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診　通緝犯服刑2天檢驗陽性

潘慧如43歲學潛水…被罵還在玩「不趕緊找對象」　高EQ回應了

聖誕節交換禮物依預算挑最實際！精選1000元、500元以內的暖心選擇

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

嘉義家具廠全面燃燒

猛打413通電話　人妻淚訴：下體長期發炎

女友遭貨車斷腿　男友撐傘說原因

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

下台發言人好大官威！　警分局長「扮替身」放煙幕彈

吃屎哥公寓氣爆！男房客傷勢曝

尾牙抽中鴻海股票！他隔月退休百萬飛了

火車站撿到悠遊卡！男嗶41元…代價121倍

屏東明星高中女生輕生亡　父母見冰冷屍崩潰

桃園某私校董事長失聯　警方尋獲已死亡

雲林垃圾場又被縱火！警12hrs火速破案

獨／極樂竹北關一波　老司機曝驚人內幕

即／國道一號「有人從空墜落」　駕駛嚇壞

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

嘉義家具廠全面燃燒

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

猛打413通電話　人妻淚訴：下體長期發炎

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

火球突降日本夜空　民眾驚：世界末日

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面