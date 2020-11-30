高雄警涉「包庇酒駕」！員警「跳針質問」報案人：有看到他開車？

▲民眾發現有人疑似酒駕，員警到場卻不斷質問報案人。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄警方被指出有包庇酒駕的行為，一名楊姓男子29日凌晨經過三民區林森一路時，發現43歲林姓男子車子啟動、停在慢車道上，懷疑酒駕而報警。沒想到，警方到場非但沒有酒駕，反而放走林男並跳針式的質問楊男「你有沒有看到他在行駛？」

據《東森新聞》報導，楊姓男子29日凌晨12時左右，發現林森一路的慢車道上有一輛車引擎發動、車門打開，上前聞到坐在駕駛座的林男有淡淡的酒味，因此立刻報警。

豈料，員警到場後，看著渾身酒氣的林男下車，卻沒有實施酒測，反而靠近報案的楊姓民眾說「你們有沒有看到他在行駛？這不是正常停車，但是他沒有在行駛，你叫我怎麼樣對他酒測？」「你願不願意當證人去做筆錄，如果願意的話我們現在就對他實施酒測。」

▲▼警方表示，該處沒有監視器，無法證明林男酒駕。（圖／東森新聞）



楊男說，警方不斷跳針式直問他，且當下員警還打開手機去講電話，開始第一句話就是「大欸，你…」由於員警逐漸走遠，後面內容便沒聽清楚，「我們當下就覺得說這樣處理是不是有失當？」

高市長明派出所所長蘇瑋傑表示，案發地點沒有監視器，因此無法證明林姓男子是否酒駕。此外，雖然林男被帶回警局，但從頭到尾都未做酒測，最後由朋友開車接走，停靠路旁的車輛也由朋友開走。

►「平價海洋拉娜」100ml＋40ml才778元