空軍建軍百年！共機深夜派運8入侵我西南空域　11月第21度擾台

▲11月29日，共機擾台。（圖／國防部提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

國防部29日公布最新即時軍事動態，共軍1架運8擾台入侵我防空識別區。11月迄今，第21度擾台，累計39架次共機。資料顯示，共機今派遣1架運8反潛機、入侵我西南空域，空軍立即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部11月軍事即時動態資料顯示，共累計39架次共機，分別是11月1日運8技術偵察機1架次；11月2日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次；11月3日運8反潛機1架次；11月4日運9通信對抗機1架次；11月5日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次、運8反潛機1架次；11月6日運8遠干機1架次。

11月10日運8反潛機1架次；11月11日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次；11月12日8反潛機1架次；11月14日運8遠干機1架次；11月15日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次；11月16日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；11月17日運8遠干機、1運8反潛機；11月18日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次以及運9通信對抗機1架次。

另外還有，11月21日1架次運8技術偵查機、1架次運8反潛機；11月22日1架次運8反潛機，以及11月23日1架次運8反潛機；11月24日1架次運8反潛機、1架次運8遠干機；11月25日1架次運8反潛機；11月28日，1架運8反潛機、1架運8技術偵察機；11月29日，1架運8反潛機。