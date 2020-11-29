港政務司長：加強港人國家安全教育勢在必行　從中小學開始培養！

▲香港政務司司長張建宗。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

香港政務司司長張建宗29日發表網誌指出，林鄭月娥最新發表的《施政報告》是具有前瞻性和開創性的施政藍圖，兼具短中長期的政策措施，希望為香港帶來新希望，讓市民重拾信心。

張建宗表示，《施政報告》貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，結合了香港的傳統優勢和融入國家發展大局的機遇，是一份相當全面、豐富、務實和進取的報告。

張建宗表示，《施政報告》涵蓋了中央政府在七個主要政策方向的支持，當中以大灣區發展為主軸，有助鞏固和提升香港國際金融中心及國際航空樞紐的地位，銳意發展香港成為國際創新科技中心，並會完善港深陸路口岸建設和協助港企開拓大陸市場。

而對於港版國安法，張建宗強調，國家安全教育對於全面保障國家安全和香港繁榮穩定發揮重要作用；港府加強港人國家安全教育勢在必行，港府有必要加強宣傳和教育，提高港人的國家安全概念和守法意識。

張建宗指出，會用每年的「憲法日」和「國家安全教育日」進行公眾教育工作。港府將於憲法日（12月4日）舉辦座談會，主題為「憲法與國家安全」，邀請法律專家及學者等與市民分享國家安全的重要性，市民到時可通過傳媒或互聯網收看。

張建宗更強調，為了加強學生對國家歷史、中華文化和國情的認識，深化《憲法》和《基本法》教育，教育局會透過多元化活動，讓中小學生全方位認識國家發展、《憲法》和 《基本法》、「一國兩制」的實踐、國家安全的重要性及尊重和維護，國旗和國歌這些國家的象徵，以培養學生的正面價值觀，以及加強他們對國家的向心力、認同感和歸屬感。