排哥吉拉模型爆衝突！250體提前完售　業者「還原始末」回應了

▲哥吉拉排隊爆發衝突，警方獲報後也到場處理。（圖／翻攝林凱恩臉書、臉書）



記者鄒鎮宇／採訪報導

台灣知名模型原型師林凱恩，與玩具販售平台「哈玩具」合作的「2016 哥吉拉OBS 熱昇華限定版」引起轟動，不少粉絲提前兩天到三創生活園區排隊，甚至為此爆發口腳。對此，哈玩具張總經理也出面還原事情始末，表示凱恩老師和哈玩具都沒想到熱情的粉絲這麼多，未來會更加仔細地思考購買流程，「這次沒買到的人，可以期待一下普版，感謝大家的支持」。

張總經理表示，凱恩老師在原型雕刻上非常有天分，哈玩具和他合作已久，因此這次2016正宗哥吉拉的原型便全力配合協助販售，沒想到凱恩老師的粉絲如此熱情，本來預定66體提升到100體，數量仍供不應求，27日討論到28日凌晨，才會在老師的要求下加開至總數250體，希望粉絲都可以買到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈玩具張總經理表示，粉絲可以期待普版。（圖／翻攝臉書）



張總經理說，製作哥吉拉模型的工序非常複雜，玩具的塑膠料件製作時若有瑕疵便要整個打掉，基本每日量產3至5隻，最好的情況為6至7隻，且製作完成後還要加上上色的手續，做工非常複雜，目前250隻已是極限。

針對抽籤提議，張總經理表示，他們早上到場發現粉絲非常熱情，無法滿足每一個人，才會決定沿用排隊規則，相對也追加150體的數量。他和凱恩老師沒想過粉絲這麼支持，兩人討論到28日凌晨3、4點，早上又到場整隊、關心及向粉絲道謝，「一定會有遺珠之憾，但數量已經增加了」。

張總經理還原今日情況，表示看到許多中南部來的粉絲到場排隊，其中還有抱著孩子的夫妻，但突然下了一場大雨，凱恩老師擔心影響粉絲的健康情況，才會決定讓現場排隊的250人先拿取號碼牌，不用再等一個晚上。

▲三創27日晚間排隊情況。（圖／網友授權提供）



張總經理認為，他們貼地貼是怕造成混亂，主辦方沒辦法知道哪些人是代排，且每個廠商出的正宗哥吉拉都會有漲價趨勢，「製作玩具的人，都是希望真心喜歡的人可以買到，當然不希望被二次販售，但那是市場的機制，無法完全防堵。」

最後，張總經理表示，之後會有2016哥吉拉的普版線上販售，兩者都是由凱恩老師雕刻的2016哥吉拉原型，僅是狀態、塗裝上色的不同，未來會更仔細地規劃、盡力做好，以最好的方式推出，數量部分會尊重凱恩老師，「這次沒買到的人，可以期待一下普版，感謝大家的支持。」

►比開架更便宜！「雅頓綠茶沐湯蜜滴舒體霜」2罐750