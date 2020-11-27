高雄橋頭地檢署外警急攔車　5煞帶藍波刀開山刀夜遊：擺著沒要用

記者黃子倩／高雄報導

高雄橋頭地檢署驚傳有人帶刀在附近徘徊！這起事件發生在27日凌晨約3點半，警方執行巡邏勤務時，在橋頭地檢署附近盤查一部可疑車輛，車上一共有5個人，經檢視車內物品，赫然發現有一把開山刀以及一把藍波刀，經查後全被帶回派出所釐清。

▲警方在橋頭地檢署外發現可疑車輛，車上還搜出刀械。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方在車上搜出開山刀與藍波刀。（圖／記者黃子倩翻攝）

岡山分局偵查隊表示，現場帶回31歲陳男與29歲王男以及另外3名青少年，一共5人，將依社會秩序維護法第63條無故攜帶刀械予以究辦，而青少年的部分則通知家屬帶回，另外經警方瞭解，當時開車的人為無照駕駛，也會另外針對交通違規的部分予以舉發。

岡山分局偵查隊長陳榮輝表示：「（橋頭地檢署）這個地點本來就是重點巡查區域，巡邏員警看到可疑車輛後，在車上發現兩把刀械，對方只說放在車上沒有使用，那他們行經的方向是從橋頭往北，要往岡山方向離開，但是我們還是將他們全數帶回釐清狀況。」

警方發現可疑車輛，並在車上搜出刀械，儘管並未查獲與人發生衝突的狀況，但仍舊將人帶回調查。岡山分局表示，警方依法執行公權力維護社會治安，絕不容許任何不法情事，對於犯罪零容忍，有任何犯罪行為，警方絕對會在最短時間全力查緝到案，以維護社會秩序。

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