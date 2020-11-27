狠男帶鐵鎚搶銀行！10連擊錘殺女行員　被逮爽喊：我是壽星

▲男子持鐵鎚痛擊女行員。（圖／翻攝自「Надзвичайні новини. ICTV」YouTube頻道，下同）

圖、文／CTWANT

烏克蘭33歲男子謝爾蓋（Sergey Gorobets）近日過生日，不料他為了買酒慶祝，竟拿著鐵鎚走進當地一間銀行搶劫，要35歲女行員歐爾嘉（Olga Marchuk）交出現金，最後得手24000格里夫納（約新台幣24100元）。沒想到，女行員當下已立即配合歹徒要求，卻仍遭對方猛擊頭部，最後傷重不治慘死。

英國《太陽報》（The Sun）報導，謝爾蓋走進銀行不久，隨即持鐵鎚朝正在專心工作的歐爾嘉頭部猛擊；只見被害人用手緊緊護住頭部，同時口中念念有詞，疑似是在向歹徒求情；無奈男子並不領情，一連攻擊了10多下才罷手，接著便前往保險櫃取走現金，還不忘竊走女行員的手機，才心滿意足地揚長而去。

▲謝爾蓋搶走24000格里夫納（約新台幣24100元）後離去。

報導指出，歐爾嘉當時血流如注，用盡最後一絲力氣到銀行外求助，隨後被送醫急救，然而她的頭部嚴重受創，和死神拔河24小時後不治身亡。面對突如其來的噩耗，死者丈夫悲慟地說，「妻子身形如此瘦小，歹徒卻依然下重手，完全沒打算讓她活下來！實在太殘忍了！」

當地警方調查，謝爾蓋犯案前已在銀行門口徘徊了一段時間，直到裡面只剩下歐爾嘉一人時，才入內行搶；而死者生前似乎有發現異狀，還曾傳訊給友人說門外有陌生男子，孰料下秒就慘遭毒手。凶手遭逮後供稱，當天自己過生日，因缺錢買酒才行搶。據悉，烏克蘭檢警要求法官從重量刑，案件將擇期宣判。

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