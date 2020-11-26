說到做到！巴基斯坦總理批准通過　對性侵犯實施「化學閹割」

▲巴國總理伊姆蘭・汗。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

巴基斯坦在9月時發生一起令人髮指的性侵案件，再加上當地警方消極推拖的回應，引起全國憤怒。在當時巴基斯坦總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）就揚言，要把這些性侵犯做「化學去勢」。近日傳出伊姆蘭・汗真的批准了這項法令，正在等待巴基斯坦政府發表正式消息。

這件事情的起因是，9月時一位巴基斯坦女子帶著2名小孩開車上高速公路，沒想到遇到車子沒油拋錨在路邊，而在等待救援的這段時間，2名男子經過，不但沒有伸出援手，竟然砸爛車窗，將3人帶到一旁的樹叢，這2名惡漢當著小孩的面性侵母親。之後搜刮財物後便逃之夭夭。

事後，負責此案的警官謝赫（Omar Sheikh）卻質疑，女子不應該在沒有男性陪伴的情況下夜出，「在巴基斯坦沒有人會允許自己的姊妹或女兒，這麼晚獨自旅行」。這話一出，引起全國民眾的憤怒。在當時，巴基斯坦總理伊姆蘭・汗就表示，他認為性侵犯、猥褻兒童的罪犯都應該被公開處以絞刑，但如果這樣做會影響國家與歐盟之間的關係，所以他與內閣商量討論，判斷對性侵犯實施「化學閹割」的可能性。

而根據《每日快報》報導指出，在與內閣討論過後，目前巴基斯坦總理伊姆蘭・汗已經批准了對性侵犯、戀童癖者實施化學閹割的法案，目前正等待巴基斯坦政府發表正式公告。該法案除了對性侵犯等罪犯進行化學閹割外，同時還強化了被害人保護機制、性侵犯追蹤機制，藉此增強婦女的安全。伊姆蘭・汗表示「我們需要確保我們的國民能生活在安全的環境中。」

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