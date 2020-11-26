　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重視生態永續「台中電廠」綠意變身　為台灣原生黃緣螢找到新家

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

台中電廠是全國第一個經過環評審核通過才興建的電廠，也將環保永續的精神化為自我要求，長年以來不僅點亮家園的光，也為自然中帶來點點綠光。

▲▼環境永續,台中電廠,環評,台灣原生,黃緣螢,復育,螢火蟲。（圖／台電提供）

▲復育有成，台灣原生黃緣螢在台中電廠找到新家。

點點螢光現蹤跡　竟在火力發電廠
台中電廠的一隅總在夜晚時，出現忽明忽暗的綠光，讓人好奇又疑惑，誰也沒料到，在生態池搖曳的綠光竟是台灣瀕臨滅絕的黃緣螢火蟲。全世界有2700多種螢火蟲，幼蟲在水裡生活的只有十多種，台灣水生的螢火蟲更只有三種，黃緣螢便是其一。黃緣螢對水中環境變化非常敏感，一有污染就難以生存。過去平地遍地可見，現在因環境變遷、自然棲地快速消失，已難發現蹤跡。然而，過去民眾認為有污染的電廠，卻悄然成為黃緣螢的新生樂園，其實這並非偶然，而是電廠同仁透過雙手一點一滴累積的成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從環境觀察到建立食物生態鏈　電廠為嬌客黃緣螢打造新家
挑剔嬌客的到訪，無疑是對電廠生態的「亮眼」肯定，為吸引更多顯眼嬌客到訪，隨即請來「螢火蟲之父」專家藍森彬爺爺協助復育。他一開始也沒想過火力電廠裡的水池，竟然真能成為培育基地。不過實地到電廠中勘察環境，發現這裡「沒有毒、沒有農藥、水質又穩定」，在管制保護下未受到外界破壞，他在這裡看見長遠保存種源的可能性。

▲▼環境永續,台中電廠,環評,台灣原生,黃緣螢,復育,螢火蟲。（圖／台電提供）
▲一開始還心存懷疑，「螢火蟲之父」藍森彬爺爺卻發現中火電廠內的生態環境，有機會成為保存台灣原生種源的最佳場域。

螢火蟲復育工作分好幾階段，從環境觀察、水質土壤監控，到重建生態食物鏈缺一不可。螢火蟲吃螺，螺吃水生植物，所以必須從藻類等水生植物的培育開始，才能長久維持生態的穩定度。而為降低影響螢火蟲的「光害」，在復育繁殖期，廠方也將靠近池邊的路燈熄滅，宣導同仁注意安全放慢速度行駛，並在池邊架設黑網阻隔漫射的路燈與車燈。為減少路燈白熾光對螢火蟲的傷害，廠方未來也預計採購特殊波長的「螢火蟲專用燈」，或以感應器縮短亮燈時間，只為讓螢火蟲能無憂無慮在此繁殖羽化。

▲▼環境永續,台中電廠,環評,台灣原生,黃緣螢,復育,螢火蟲。（圖／台電提供）
▲今(109)年4月台中電廠在藍森彬指導下，放養2000隻幼蟲，藍森彬十分訝異電廠對螢火蟲復育的積極態度。

電廠復育螢火蟲積極又認真的態度，讓藍森彬爺爺相當吃驚，「沒看過國營企業比私人企業還在乎螢火蟲復育、還積極做環境保育，要他們做什麼真的馬上處理！」長期的努力下，黃緣螢點點綠光飛舞身影重現電廠，繁殖季節時甚至可多達上百隻，成為春末夏初夜晚中最閃亮的自然光芒。

▲▼環境永續,台中電廠,環評,台灣原生,黃緣螢,復育,螢火蟲。（圖／台電提供）

▲復育團隊評估，明年春季賞螢季節，電廠內生態池能見上百隻黃緣螢綠光飛舞的身影。

稀有物種偕同來訪　電廠成了生態公園
在復育螢火蟲的過程中，在電廠也聽見另一項驚喜，在台灣中部西海岸幾乎銷聲匿跡幾十年的台灣暗蟬，竟也在此現聲。台灣暗蟬對於土質環境極為挑剔，螢火蟲和蟬分別是水污染及土壤污染的指標。此外，在這裡還發現台灣原生大閘蟹「日本絨螯蟹」，同樣也是對水質條件相當苛求的訪客。這些稀有物種的現身，若沒有親眼看見，連電廠員工也難以想像。

▲▼環境永續,台中電廠,環評,台灣原生,黃緣螢,復育,螢火蟲。（圖／台電提供）

▲一開始復育團隊也難想像，台中電廠自成一格未受汙染的環境，反成了自然動植物生態棲息的樂園。

過去大門緊閉的廠區，如今生態棲息豐富，除了螢火蟲的復育之外，也吸引小燕鷗、燕鴴、東方環頸鴴，還有黑翅鳶等鳥類前來。台中電廠坐落之地，已默默成為豐富多元的生態樂園。

成為在地好夥伴　看見別於以往的綠色電廠
這些生物的存在，就是水質及土壤環境最好的指標，勝過冰冷的科學數據，也向大眾證明，發電跟生態保育可以並行。台中電廠持續朝著「讓電廠成為環境教育場域」的目標前進，例如邀請在地師生們實地觀察電廠動植物生態，積極與學校合作舉辦環境教育；每年也定期舉辦親子寫生，讓孩子們畫出眼中的台中電廠等，而在寫生作品中的電廠也開始抹上一片盎然綠意。電廠同仁長年努力創造生態共生環境，不只是讓更多台灣原生物種在此繁衍，也透過在地的溝通互動，讓更多人看見台中電廠的轉型進行式，讓台中電廠成為在地最美的風景。

▲▼環境永續,台中電廠,環評,台灣原生,黃緣螢,復育,螢火蟲。（圖／台電提供）

▲台中電廠正持續朝著「讓電廠成為環境教育場域」的目標前進。

ET快訊
樂天硬起來！　兄弟球迷真的被告了
啪完才知對方有女友！　梁云菲「傻當小三」大哭
摩天輪公審情侶IG被灌爆！網美身分曝…火大再槓酸民
這工作月薪9萬！　30歲師傅嘆：年輕人待不到半天就想走
猛虎逃出園區追殺一群人！　他跑最後跌落大洞GG了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中火人維運「台中電廠」忙到另一半疑心查勤　搶修發電只為點亮城市光芒

台灣柑橘年損1.4億！全因「這蟲」卯起來躲在枝幹內啃食

雙魚、摩羯工作恐不順！12星座「一周運勢」曝…疫情籠罩需舒壓出口

先生剛過世！大姑當屍體面「要她全家搬走」…網勸離：留下變傭人

旅外國人停保優惠擬取消　出國超過2年需「補足保費」才能納健保

很久沒去夜市！他嘆無聊「重複性太高…」　這3點最有感：貴又髒

公審情侶IG被灌爆　摩天輪網美身分曝光！長文嗆酸民：當我塑膠？

史博館﹑台博館線上展瀏覽人次百位數　立委酸：博客來還比較好看

青青鬆口「放火只穿內褲」真相　1問題害她眼神迴避：不敢再交男友

「牛年生肖郵票」款式出爐！12/1開搶　印刷全張要賣1400元

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

劉雨柔「演藝圈第一人」拿下國際WBC證照　炫耀選手老公：拜我！拜我！

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

台灣柑橘年損1.4億！全因「這蟲」卯起來躲在枝幹內啃食

雙魚、摩羯工作恐不順！12星座「一周運勢」曝…疫情籠罩需舒壓出口

先生剛過世！大姑當屍體面「要她全家搬走」…網勸離：留下變傭人

旅外國人停保優惠擬取消　出國超過2年需「補足保費」才能納健保

很久沒去夜市！他嘆無聊「重複性太高…」　這3點最有感：貴又髒

公審情侶IG被灌爆　摩天輪網美身分曝光！長文嗆酸民：當我塑膠？

史博館﹑台博館線上展瀏覽人次百位數　立委酸：博客來還比較好看

青青鬆口「放火只穿內褲」真相　1問題害她眼神迴避：不敢再交男友

「牛年生肖郵票」款式出爐！12/1開搶　印刷全張要賣1400元

重視生態永續「台中電廠」綠意變身　為台灣原生黃緣螢找到新家

中職／味全龍擴編選秀　桃猿捕手是首選、投手也不錯

中華eMOVING電動車加入Gogoro聯盟　成為第5家換電成員！

遞延性買盤出籠　高雄市區、重劃區買氣兩旺

粗茶淡飯反更傷身！肌肉流失還變胖「3大早死飲食習慣」晚年慘了

大建設大發展　高鐵特區成台南房市新飆股

林口4字頭房價將成常態　業者：移居首選前段生活圈

中保科技攜手國泰產險　防災系統事故最高有5萬補償金　

達麗砸5.48億買岡山雙鐵共構大熱區　明年推2字頭首購宅

千萬總價預算買不到房？業者：新北這4區還有機會

稱西蒙斯為年輕版詹皇？　魔獸：有機會成歷史最佳球員

生活熱門新聞

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

冷空氣暴跌9°C　彭啟明：有感入冬

板模工挑戰連上30天！做8天就高過社畜月薪

挖到大同水上樂園滑水道遺跡　停車場工期延長

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

米砂新片邀F奶長腿女神　開放粉絲報名上陣

華航最新機身塗裝「CHINA」縮小

你只是一個煮麵的！老闆還原「蟲麵」現場

正妹老師胸前渾圓形狀全露　網：想重修

北台灣明變天　「有感濕冷」直探14℃

手搖員工12秒吸珍珠吐回鍋　公司怒了

汐止公車「闖紅燈」險撞2幼童！媽媽目擊全程傻眼

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

更多熱門

相關新聞

中火人維運「台中電廠」搶修發電只為點亮城市光芒

中火人維運「台中電廠」搶修發電只為點亮城市光芒

千里來電一線牽，日常中一個插電小動作，實則隱藏著電廠員工日以繼夜的付出。台中電廠坐落西部海線，海岸邊的氣溫，夏天是炙熱、冬天是冷冽，中火人不畏酷熱及寒風，長年默默埋頭苦幹，只為家園點亮一盞盞溫暖的燈。

新北啟動九孔復育　海洋保育向下扎根

新北啟動九孔復育　海洋保育向下扎根

打造候鳥「國際機場」　復育黃河口濕地變天堂

打造候鳥「國際機場」　復育黃河口濕地變天堂

海大徐德華獲選十大傑青

海大徐德華獲選十大傑青

新北打造水生螢火蟲庇護基地

新北打造水生螢火蟲庇護基地

關鍵字：

環境永續台中電廠環評台灣原生黃緣螢復育螢火蟲生態永續

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

即／球王馬拉度納去世　享壽60歲

距離太遠…外送員接單「狂嗆4句」秒轉單

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

CPR按15分鐘反被告　「病公主舅」求情

台南爛牙女滿嘴膿　全口植牙崩壞挖掉

快訊／千萬發票你中了嗎？全家便利商店中獎得主名單出爐

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

冷空氣暴跌9°C　彭啟明：有感入冬

板模工挑戰連上30天！做8天就高過社畜月薪

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

挖到大同水上樂園滑水道遺跡　停車場工期延長

更多

最夯影音

更多
麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角
小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面