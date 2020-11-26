重視生態永續「台中電廠」綠意變身　為台灣原生黃緣螢找到新家

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台中電廠是全國第一個經過環評審核通過才興建的電廠，也將環保永續的精神化為自我要求，長年以來不僅點亮家園的光，也為自然中帶來點點綠光。

▲復育有成，台灣原生黃緣螢在台中電廠找到新家。

點點螢光現蹤跡 竟在火力發電廠

台中電廠的一隅總在夜晚時，出現忽明忽暗的綠光，讓人好奇又疑惑，誰也沒料到，在生態池搖曳的綠光竟是台灣瀕臨滅絕的黃緣螢火蟲。全世界有2700多種螢火蟲，幼蟲在水裡生活的只有十多種，台灣水生的螢火蟲更只有三種，黃緣螢便是其一。黃緣螢對水中環境變化非常敏感，一有污染就難以生存。過去平地遍地可見，現在因環境變遷、自然棲地快速消失，已難發現蹤跡。然而，過去民眾認為有污染的電廠，卻悄然成為黃緣螢的新生樂園，其實這並非偶然，而是電廠同仁透過雙手一點一滴累積的成果。

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從環境觀察到建立食物生態鏈 電廠為嬌客黃緣螢打造新家

挑剔嬌客的到訪，無疑是對電廠生態的「亮眼」肯定，為吸引更多顯眼嬌客到訪，隨即請來「螢火蟲之父」專家藍森彬爺爺協助復育。他一開始也沒想過火力電廠裡的水池，竟然真能成為培育基地。不過實地到電廠中勘察環境，發現這裡「沒有毒、沒有農藥、水質又穩定」，在管制保護下未受到外界破壞，他在這裡看見長遠保存種源的可能性。



▲一開始還心存懷疑，「螢火蟲之父」藍森彬爺爺卻發現中火電廠內的生態環境，有機會成為保存台灣原生種源的最佳場域。

螢火蟲復育工作分好幾階段，從環境觀察、水質土壤監控，到重建生態食物鏈缺一不可。螢火蟲吃螺，螺吃水生植物，所以必須從藻類等水生植物的培育開始，才能長久維持生態的穩定度。而為降低影響螢火蟲的「光害」，在復育繁殖期，廠方也將靠近池邊的路燈熄滅，宣導同仁注意安全放慢速度行駛，並在池邊架設黑網阻隔漫射的路燈與車燈。為減少路燈白熾光對螢火蟲的傷害，廠方未來也預計採購特殊波長的「螢火蟲專用燈」，或以感應器縮短亮燈時間，只為讓螢火蟲能無憂無慮在此繁殖羽化。



▲今(109)年4月台中電廠在藍森彬指導下，放養2000隻幼蟲，藍森彬十分訝異電廠對螢火蟲復育的積極態度。

電廠復育螢火蟲積極又認真的態度，讓藍森彬爺爺相當吃驚，「沒看過國營企業比私人企業還在乎螢火蟲復育、還積極做環境保育，要他們做什麼真的馬上處理！」長期的努力下，黃緣螢點點綠光飛舞身影重現電廠，繁殖季節時甚至可多達上百隻，成為春末夏初夜晚中最閃亮的自然光芒。





▲復育團隊評估，明年春季賞螢季節，電廠內生態池能見上百隻黃緣螢綠光飛舞的身影。

稀有物種偕同來訪 電廠成了生態公園

在復育螢火蟲的過程中，在電廠也聽見另一項驚喜，在台灣中部西海岸幾乎銷聲匿跡幾十年的台灣暗蟬，竟也在此現聲。台灣暗蟬對於土質環境極為挑剔，螢火蟲和蟬分別是水污染及土壤污染的指標。此外，在這裡還發現台灣原生大閘蟹「日本絨螯蟹」，同樣也是對水質條件相當苛求的訪客。這些稀有物種的現身，若沒有親眼看見，連電廠員工也難以想像。

▲一開始復育團隊也難想像，台中電廠自成一格未受汙染的環境，反成了自然動植物生態棲息的樂園。

過去大門緊閉的廠區，如今生態棲息豐富，除了螢火蟲的復育之外，也吸引小燕鷗、燕鴴、東方環頸鴴，還有黑翅鳶等鳥類前來。台中電廠坐落之地，已默默成為豐富多元的生態樂園。

成為在地好夥伴 看見別於以往的綠色電廠

這些生物的存在，就是水質及土壤環境最好的指標，勝過冰冷的科學數據，也向大眾證明，發電跟生態保育可以並行。台中電廠持續朝著「讓電廠成為環境教育場域」的目標前進，例如邀請在地師生們實地觀察電廠動植物生態，積極與學校合作舉辦環境教育；每年也定期舉辦親子寫生，讓孩子們畫出眼中的台中電廠等，而在寫生作品中的電廠也開始抹上一片盎然綠意。電廠同仁長年努力創造生態共生環境，不只是讓更多台灣原生物種在此繁衍，也透過在地的溝通互動，讓更多人看見台中電廠的轉型進行式，讓台中電廠成為在地最美的風景。

▲台中電廠正持續朝著「讓電廠成為環境教育場域」的目標前進。