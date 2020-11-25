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「秋冬防疫專案」12/1啟動　桃市加強宣導八大場所配戴口罩

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▲秋冬防疫專案12月1日起啟動

▲秋冬防疫專案12月1日起啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日於防疫紓困振興專案會議表示，有鑑於各國進入秋冬後導致第二波疫情再起，市府配合中央流行疫情指揮中心啟動「秋冬防疫專案」，自12月1日起至明（2021）年2月28日，出入各類醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構等八大場所應配戴口罩。

此外，也配合加強邊境防疫、社區防疫以及醫療應變等防疫措施。鄭市長也請各單位加強宣導，面對秋冬防疫挑戰，需全力以赴，中央與地方協力以高標準確實做好防疫工作。鄭市長指出，針對八大場所應配戴口罩，以先行勸導的方式辦理，民眾如未配戴口罩且經屢勸不聽者，再由各目的事業主管機關移送行為人資料及違規事證至衛生局，並依傳染病防治法裁罰新台幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。

衛生局長王文彥表示，中央流行疫情指揮中心公布自今年12月1日起至明（2021）年2月28日啟動「秋冬防疫專案」，提出防疫三大政策，包括邊境檢疫、社區防疫及醫療應變等3大措施；而於人潮聚集的戶外場所或是戶外進行的公眾集會場所，建議採人數總量管制方式進行管控。

勞動局長吳宏國表示，累計至11月20日為止，申請安心就業之廠商及勞工情形，共核定256家廠商，9,815人，而11月份家數申請案量與前月比較，除運輸與倉儲業之外，其他行業別皆有明顯下降趨勢。

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