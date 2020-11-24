淫魔性侵少女518次「檢1疏忽竟無罪」　鋼絲勒斃假輕生！終判無期

▲涉嫌性侵殺害同居人女兒的許嫌還將其殺害，高院更一審改判無期徒刑，性侵罪部分因士林地檢忘記起訴，只針對「第518次」判刑4年。（圖／CTWANT提供）

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民國100年曾發生一起性侵案，一名許姓男子性侵同居女友的18歲女兒長達5年之久，硬上對方共計518次，少女提告他心生不滿，竟用鋼絲勒斃她滅口，還製造輕生假象，被依殺人罪判處無期徒刑。性侵罪部分，因士林地檢弄錯起訴時間，高檢署又沒上訴，導致之前的517次性侵無罪確定，被媒體批露後，士林地檢才重新偵辦該起遺漏性侵案件，最高法院針對「第518次性侵」，判許嫌4年徒刑定讞。

當年58歲的許嫌原本經營鵝肉店，與被害少女的母親同居，卻從民國95年開始性侵少女，直到少女的母親輕生，少女在100年底找到生父陪同控告許嫌性侵。許嫌曾因性侵罪嫌入獄服刑，因此哭求少女撤告，然而少女生父阻止，竟讓許嫌心生殺機。

同年11月29日清晨5點，許嫌入侵入少女的住處，將她掐死後再以煞車用的鋼線勒頸，企圖製造輕生假象，但被檢警在命案現場發現事有蹊蹺，而在9天後逮捕許嫌。然而當時許嫌辯稱，是因為被少女盜領存款，且少女不讀書、不工作，甚至染上毒癮不聽勸，因此才一時衝動殺人。

士林地檢署起訴指控許嫌性侵少女518次及殺人，一審全面採認，共判刑2496年，併入殺人罪的死刑，但高院二審認為，起訴所指性侵時期是「95年間至100年9月14日之前」，次數是檢方推估「舉證不足」，只有9月14日最後一次，才有許嫌的精液衛生紙團為證，故只採認「第518次」性侵。

最高法院認為，許嫌最後一次性侵在9月14日當天，而非在此之前，所以認定它不在起訴範圍內，最高法院後來便撤銷這條性侵罪，只將殺人罪發回更審，致使前面517次性侵全數無罪定讞。

高院更一審改判許嫌無期徒刑，上訴後，遭最高法院駁回定讞，而第518件性侵案，經媒體批露後，士林地檢才重新偵辦該起遺漏性侵案件，2014年11月21日另行起訴，許嫌開庭時只認殺人不認性侵，遭最高法院判刑4年定讞。

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