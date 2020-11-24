台灣生技之神爆掏空！女密友瑞士開戶鉅款　東洋損失57億

▲德集團董事長林榮錦遭老東家東洋製藥控告背信，目前上訴三審中，但北檢發現他的女密友戶頭有可疑資金，疑與本案有關。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「生技之神」稱號的上櫃藥廠東洋製藥前董事長林榮錦，被控以非常規交易手法，將公司旗下乳癌、卵巢癌等藥品專利，擅自授權給一家由女密友親赴瑞士開設帳戶的紙上公司，導致東洋損失57億元，遭台北地檢署起訴。

沒想到官司上訴最高法院之際，北檢調查又發現，林榮錦的女密友涉嫌偽造該瑞士紙上公司在台子公司董事會紀錄，解散公司，導致1億元資金匯出海外，有脫產洗錢之嫌，上週將她起訴，加上女密友曾親赴瑞士開戶暗藏鉅款，相關可疑金流數億元，法務部日前已向瑞士請求司法互助，追查林榮錦等人疑涉洗錢，全案恐再掀波瀾。

據檢方偵查發現，現任晟德集團董事長的林榮錦，涉嫌在擔任東洋董事長期間，透過多項合約將東洋13項乳癌、卵巢癌及精神分裂症等專利製藥技術，無償授權給瑞士Inopha AG，檢方深入追查發現Inopha AG是2006年由東洋德籍員工Denis在瑞士設立，資本額10萬瑞士法郎（約新台幣310萬元），成立時無其他員工，只向當地一家辦公室租用信箱，形同紙上公司。

本刊取得東洋董事曾天賜寫給法官的一封信，他在信中提到，從2008年即認識Denis，當時Denis只是個不到30歲、來自東德的年輕小夥子，日常生活支出都須仰賴東洋提供，怎麼可能在物價高昂的瑞士砸錢開公司？他堅信，成立Inopha AG及找黃淑芬擔任營運長的布局，應該全是林榮錦一手安排；黃淑芬不但是林的貼身心腹，後來也追隨林到晟德上班，二人具有二十多年的「特殊關係」。

根據種種跡象研判，該紙上公司雖由Denis掛名負責人，但黃淑芬卻仍親赴瑞士開立Inopha AG銀行戶頭，足見雙方的關係是多麼密切。本刊取得Inopha AG公司帳戶資料，可以清楚看到林榮錦女密友的親筆簽名；且在公司設立後，林榮錦便讓紙上公司擁有東洋的13項專利藥，該帳戶資金也因而快速累積，案發後高達200萬歐元（約新台幣7千萬元），遭瑞士檢方凍結。

不僅如此，林榮錦利用黃淑芬藏錢的名目非常多，檢方搜索林的住處時曾查扣多本黃淑芬證券帳戶及內帳，上面明白記錄諸多股票買賣交易，如東洋股票交易金額約1億元，另檔生技股智擎也有高達6千7百萬元的交易金額，黃淑芬則在永昕這檔股票買賣2千1百萬元，她的胞妹黃淑妙也持有林榮錦旗下的晟德股票約8千6百萬元，金額相當龐大，不免令人懷疑林榮錦透過黃淑芬帳戶操作股票。

據檢方追查，林榮錦疑似透過黃淑芬戶頭藏放的金額相當龐大，目前這些可疑資金不排除大多流向海外，案情涉及洗錢，檢方已另簽分他案偵辦，並透過法務部司法互助管道與瑞士合作，全力追查林榮錦等人的金流。

只是，林榮錦涉嫌掏空東洋公司的事證明確，明明是東洋公司的專利用藥，卻被他個人無償轉給了私人的紙上公司，讓東洋原本該賺到的利潤全進了私人口袋，檢方因此認定林榮錦掏空，法院一審也對他重判10年，沒想到二審卻大逆轉改判無罪，理由竟然是沒有證據顯示東洋有損害及損害多少。

檢方對高院的判決不服已上訴最高法院，並提示東洋因此損失57億元的相關證據，這部分早在官司審理期間，國內知名會計事務所就對東洋的損失提出文書認證，東洋也據此向台北地方法院狀告林榮錦，請求民事損害賠償57億元，但法院卻視而不見。

本刊透過管道詢問林榮錦對高檢署上訴及檢方提出事證指向他涉及掏空東洋，但至截稿前仍未獲回應；林榮錦日前在高院無罪判決時以親筆信表示，他沒有損害東洋利益，感謝高院明察秋毫，釐清一審法院對他的誤會。東洋則表示，全案已上訴最高法院，對三審判決結果充滿信心與期待，相信公平正義必將到來。



更多鏡週刊報導

【生技之神涉掏空1】13種治癌專利藥值57億 他竟把金雞母免費送人

【生技之神涉掏空2】貼身女密友跟他20年 只靠簡單幾招就成大富婆

【生技之神涉掏空3】國際大廠嬌生看上東洋下大單 獲利卻全進紙上公司