狠殺2人裝桶棄屍！主謀父聽兒犯案態度冷靜　鄰長曝：他心灰意冷

記者白珈陽／台中報導

台中驚傳桶屍命案震驚社會，而死者是一名54歲男子，及一名16歲少女。目前這2起命案都指向一犯罪集團，而集團的徐姓首腦將人殺害後，將遺體運至養狗場裝桶棄屍，手段相當兇殘。《ETtoday新聞雲》記者直擊徐嫌住處，但不見徐嫌家屬人影，而據鄰居表示，徐父目前住在鄰長家，對於兒子犯下此案態度相當冷靜，疑似是因其過去就曾犯下詐騙案而對兒子心灰意冷。

▲台中桶屍案，案發刑場曝光。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，該犯罪集團手段兇殘，而徐德益3年前因懷疑下屬的女友偷竊300萬，因此就持菜刀、剪刀將她殺害後，再把遺體運到養狗場，並在該處將少女的遺體裝入塑膠桶內放了2天後棄屍。

▲▼台中桶屍案，案發刑場曝光，2名死者都在此地點裝桶，接著再運往別處棄屍。（圖／記者白珈陽攝）

少女遭殺害後兩年，徐嫌涉及一起土地詐貸案，懷疑54歲的黃姓男子說出對他不利的言詞，因此趁其出庭作證時，將其擄走活活打死並裝入桶內棄屍。事情發生之後，一名集團成員受不了良心譴責，因此偷偷向友人透露，才讓全案曝光。目前6名嫌犯都已經被收押禁見，至於事件詳細背景仍在調查釐清當中。

《ETtoday新聞雲》記者23日直擊徐嫌住處，但不見家屬人影。據鄰居表示，徐嫌1年多前就把房子賣掉，但至今仍未搬走，最近都還會見到家屬，不過不知為何近日房子被拆除，而原先則是一般三合院。

此外，據了解，徐嫌的父親為該鄰鄰長，目前住在別鄰鄰長家，而徐父對於兒子放下此案態度頗為冷靜，似乎是因徐嫌過去就已犯下詐騙案，而對兒子感到心灰意冷。

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