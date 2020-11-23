香港2區議員被指詐騙選舉經費　同案1人藏仿製槍械

▲香港九龍城區議員李軒朗以及元朗區議員王百羽被捕。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社台北22日電

香港區議員王百羽和李軒朗今早被以「串謀詐騙」罪拘捕，警方懷疑他們9月參選立法會時，涉嫌詐騙選舉開支。警方指目前共有3人遭扣查，其中一人還被加控「藏有仿製火器及彈藥」罪。

王百羽和李軒朗今天清晨被香港警方商業罪案調查科拘捕。綜合港媒報導，警方商業罪案調查科警司葉永林下午在記者會中表示，警方今天以「串謀詐騙」罪拘捕3人，指他們涉嫌提交虛假文書，虛報選舉開支。

多家港媒報導，另一名被捕人士，是創作公司「UMade This」的董事陳梓謙。

王百羽和李軒朗9月曾合組團隊，參選立法會功能組別「區議會（二）」。警方稍早時指，兩人申報參選開支為港幣489萬元（約新台幣1798萬元），並報稱其中約450萬元由「U Made This」所捐贈，懷疑詐騙選舉開支。

▲香港元朗區議員王百羽家中被捕。（圖／翻攝自臉書）

葉永林並指，警方在一名被捕人士的住所中，搜出大量仿製武器，包括8支仿製長槍、17支仿製手槍、仿製彈藥和一把木製弓。這名被捕者被加控一項「管有仿製火器及彈藥」罪。

香港01報導，據選舉事務處公開的選舉開支申報，「區議會（二）」功能組別的開支上限由上屆的693.6萬元，上調到760.2萬元。而王百羽等人團隊的開支達上限的64%，是該功能組別中，申報最高金額的參選人。

葉永林表示，警方是在收到市民報案後才作出調查及拘捕。他說，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕；但他未回應警方是否也調查其他的參選人。

香港原訂9月舉行立法會選舉，但港府7月底以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重為由，宣布延後選舉一年。在此之前已獲選舉主任確認參選資格的參選人，可向港府申請支付選舉開支。（編輯：沈朋達/賴言 曦）