雪白女屍遭放血！後車廂一開作嘔味撲鼻　妻突說話讓凶手全招了

圖文／鏡週刊

2007年8月台灣發生首宗開膛剖屍案，涉嫌殺人棄屍的闕姓司機，面對警方異常冷靜，矢口否認犯案，直到患有輕度精神疾病的妻子，無意間透露凶器就放在冰箱上，他才俯首認罪，但卻毫無悔意，甚至說下地獄後還要再殺死者一次，冷血的態度令人不寒而慄。

劉女的現任丈夫告訴警方，8月14日，妻子接到一通電話後便匆匆出門，離家前還出示簡訊，特別提醒他說：「我現在要出去，這是計程車的車牌號碼跟司機的姓名，如果我沒回來，就代表司機有問題。」沒想到劉女一語成讖，丈夫得知她遭殺害的消息，悲慟地直指簡訊提到的闕姓司機就是凶手。

警方根據簡訊發送的時間，調閱陳屍現場附近的監視器畫面，發現闕姓男子的計程車，曾於8月15日凌晨2點多，從八里經過，鎖定闕男涉有重嫌，於是派人前往闕家埋伏，一直等到16日凌晨4點，闕才駕車返家。

闕姓男子一下車，警方隨即上前包圍，當警方打開他的計程車後車廂時，一股令人作嘔的異味撲鼻而來。張俊明告訴本刊，那種味道就像魚腥味與屍臭味混雜在一塊，加上計程車底盤擦傷的刮痕與跟公墓現場一致，警方認定闕男就是凶手，但他仍一副事不關己的模樣，警方於是拿出死者的照片給他看，試圖突破其心防，不過，他的態度卻令警方直搖頭。

張俊明說：「他一臉冷靜，還說女生死得很慘，直呼這個凶手很殘忍！」警方追問他信不信鬼神？怕不怕鬼？不料，闕姓男子竟然回答：「別跟我來這套！我連祖先都沒拜，墳墓也敢睡！」儘管證據確鑿，闕男仍矢口否認，一直到警方將他帶回住處搜索時，他患有輕度精神疾病妻子的一句話，終於讓他俯首認罪。

原來， 此時闕妻突然冒出一句：「你那麼多刀，昨天還拿了一把沾血的刀，一直放在那邊。」警方一聽，表示也要將闕妻帶回警局偵訊，闕男的態度這才軟化，當場坦承罪行。

「他是為了保護家人才認罪。」張俊明透露，闕姓男子見紙包不住火，一臉慌張地說：「不關她們的事，都是我做的！」還要求打電話給姊姊，協助他安頓妻小，並保證「一定會說出該說的」，與先前冷血的模樣大相逕庭。



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