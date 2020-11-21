「台中米娜」攻陷IKEA裸拍…掌鏡廚師一同遭逮！　2人下場曝光

▲IKEA。（圖／示意圖。免費圖庫pxhere）



記者李忠憲、莊智勝／台中報導

裸拍族「台中米娜」今年7月下旬攻陷知名賣場IKEA，在推特PO出4張露點不雅照，引起外界關注。事後警方循線找到李姓女子、及掌鏡的張姓男子到案，張男這才坦承，因米娜喜歡追求刺激，他才不收費幫忙拍攝。檢方偵結後，認為2人無前科，且犯後已深具悔意，因此均予緩起訴處分，期間為1年，同時張男應向公庫支付新台幣2萬元、李女則應支付1萬元。

緩起訴處分書內容指出，張男（39歲）與李女（37歲）為好友，109年7月22日晚間9時5分許，2人基於意圖供人觀覽而公然猥褻行為之犯意聯絡，並駕駛自小客前往台中市南屯區IKEA賣場，由張男掌鏡，拍下李女於公共場所裸露乳房、臀部、下體等照片，並將裸露照上傳至社群軟體推特，以「台中米娜」名義發布照片，還搭上煽情文字，寫下「想裸體在客廳看電視…想把整個賣場當成自己家」、「暴露真的令我興奮，還沒拍完就O到沿著胯下流出…」等語。

照片曝光後引起外界一陣譁然，台中市政府警察局第四分局獲悉後立即著手偵辦，並透過車牌號碼追人，循線通知「米娜」李女、及張男到案。張向警方供稱，他是一名熱愛攝影的廚師，透過網路結識李女後，因對方喜歡追求刺激，才答應免費幫忙拍攝；而李女也對犯行供認不諱。

檢方審酌，2人行為觸犯《刑法》第234條第1項之意圖供人觀覽而公然猥褻罪、及第235條第1項之散布猥褻影像罪；惟2人均無前科，因一時失慮而觸法，犯後已坦承犯行，且深表悔悟，考量其行為所生危害非鉅，因此均予以緩起訴1年，同時張男得向公庫支付2萬元、李女則須支付1萬元。