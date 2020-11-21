豪雨炸宜蘭！東北風接力來「北台三變天」　3縣市防豪大雨

▲受到東北風影響，北台灣濕涼有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北風影響，氣象局針對宜蘭發佈豪雨特報；新北市、花蓮發布大雨特報。北部及東北部濕涼有雨，明天短暫空檔放晴後，另一波東北風南下，桃園以北又成濕涼天氣，直到下週三(25日)才會好轉。

今天(21日)東北風影響，在迎風面的北部及東半部地區有斷斷續續的降雨，其中東北部地區降雨較持續、顯著，中南部地區因位於背風面受影響有限，仍是多雲到晴的天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明(22)日東北風減弱、有短暫空檔，各地好轉為多雲時晴的天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新模式模擬顯示，明(22)日東北風減弱、有短暫空檔，各地好轉為多雲時晴的天氣，東北部仍有局部短暫雨的機率；北部高溫又回升至30度左右。

下週一、二(23、24日)另一波東北風南下，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣還是很弱，北台灣因雲多降雨、稍轉涼；新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。

▲一週天氣預報。

下週三、四(25、26日)東北風減弱，東半部及大台北東側仍有局部短暫雨的機率，西半部則是晴時多雲，氣溫略回升。下週五(27日)再一波東北風南下、持績時間較長；強度及影響時間，模式模擬仍在調整，應持續觀察。

▼宜蘭發布豪雨特報；新北、花蓮大雨特報。