北台灣越晚越濕涼！今起迎「三波東北風」　下周變天時間點曝

▲北台灣今晚開始有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣不平靜！中央氣象局表示，今起到下周五間將有三波東北風來襲，第一波就是今晚開始到周日上午，北部、東半部降雨增加，其中東北部將有局部大雨或豪雨。接著周日晚上至周二迎來第二波東北風，而周五則又有第三波東北風，不過在氣溫上變化不大，各地低溫均約20度，較為涼爽。

氣象局預報員陳建安表示，今晚開始迎來第一波東北風，北部、東半部降雨增加，其中東北部雨勢明顯，有局部大雨或豪雨，雨勢將持續到明天，中南部則是多雲到晴，到了周日白天東北風減弱，各地天氣暫時穩定。氣象局稍早也已針對台東縣發布大雨特報。

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

周日晚上迎來第二波東北風，將影響到周二，這期間東半部、大台北地區有局部短暫陣雨，桃園以南則是多雲到晴天氣型態，陳建安指出，第二波東北風冷空氣較強，周一、二北台灣低溫約20度，高溫也僅24到25度，花東約24到27度、中南部約28到30度。

陳建安表示，周三、四東北風減弱，僅剩東半部與大台北山區有雨。接著周五開始第三波東北風增強，北部、東半部又有局部短暫陣雨，中南部則仍不受影響。不過雖有三波東北風，但其對溫度影響沒有太劇烈，各地早晚低溫約20到21度，南部則約22到24度，僅在白天下雨時感受會比較涼。

▲冷空氣已逐漸南下。（圖／翻攝自臉書帳號／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從衛星雲圖可發現涼空氣正在南下中，在黃海、渤海可以清楚看到涼空氣經過相對溫暖海面時所產生的雲系，北台灣天氣轉變中，晚歸者記得多帶一件外套。