台灣22隻被不當飼養野生動物近況曝　2馬來熊、1馬來猴已死亡

▲動社表示，位於雲林的馬來熊，當時圈養環境狀況惡劣，導致指甲過長倒鉤插進腳掌。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者許展溢／台北報導

台灣防止虐待動物協會與台灣動物社會研究會去年共同開記者會，公布全台不當飼養保育類野生動物調查證據，控訴政府長年漠視無數不當飼養野生動物案件、中央及縣市政府查核淪於形式，導致野生動物遭虐，全台至少有22隻食肉、靈長目保育類野生動物，多數被養在極度惡劣的飼養環境中。一年多過去，動社表示，其中，馬來熊、馬來猴共3隻在辦運前後死亡。

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▲動社指出，當時屏東私人飼養的兩隻長臂猿，31年來被關在鐵皮屋。（圖／台灣動物社會研究會提供）



動社說明，去年和台灣防止虐待動物協會聯手進行全台不當飼養保育類野生動物調查，控訴農委會長年漠視無數不當飼養野生動物案件，因未能清楚掌握全台人工圈養保育類野生動物的數量，恐衍生出非法交易保育類野生動物的問題，更使野生動物在不當飼養的環境下受虐。共同要求中央及地方保育主管機關應採取積極作為，立即介入救援至少22隻長期被漠視動物天性及福利、嚴重遭不當飼養、受虐的食肉目、靈長目保育類動物。

動社指出，一年來，持續監督並追蹤行政部門的作為，掌握每隻個體的狀況，努力改善動物生存處境，提升動物福利。目前22隻保育類野生動物的處理及安置狀況如下：

▲全台22隻遭不當飼養保育類野生動物後續進展。（圖／台灣動物社會研究會提供）



一、13隻動物經評估，認為原飼養環境不符合動物習性，透過各方協調討論，已運送至其他飼養場所。多數飼養環境及動物福利狀況已大幅改善，但也有部分狀況仍不佳。



二、6隻動物目前仍由原飼主飼養，多數是考量動物不適合搬運、現場有改善空間，且飼主有意願改善等，少數為飼主不願放棄飼養，目前由中央及地方政府持續輔導改善。

三、3隻在辦運前後死亡，一隻馬來熊在未搬運前於原飼養處死亡、另一隻馬來猴及馬來熊則在搬遷後一段時間死亡。

▲▼遭不當飼養保育類野生動物救援後的現今飼養環境大幅改善。（圖／台灣動物社會研究會提供）



動社表示，這段時間促成林務局召開縣市主管機關與專家學者聯席討論會議，完成全台22隻私人飼養的食肉目、靈長目保育類野生動物查核，並提出改善建議，與各轉移飼養場所的現場環境勘查，為動物轉送前把關。同時針對本次涉及的所有動物安排複查訪視，確認醫療檢查、環境豐富化設施、動物狀況等。