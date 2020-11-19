把家樂福當小七逛！他4個月消費27萬...秒變VIP　網直呼：太猛啦

▲不少民眾假日沒事都會前往家樂福消費。（示意圖／翻攝自Facebook／家樂福Carrefour商品•網友真心話）



實習記者劉佩婷／綜合報導

美式賣場好市多讓民眾趨之若鶩，不過由於一次就要買大份量，對小家庭來說吃不消，所以如全聯、家樂福等賣場仍有許多忠心粉絲。近日即有一名愛逛家樂福的網友發文詢問「大家一個月在家樂福花多少」，並貼出自己的消費紀錄，沒想到意外釣出一名超級大戶，把家樂福當小7逛，4個月消費27萬，讓許多網友直呼「太猛啦！」

一名網友在臉書社團《家樂福Carrefour商品•網友真心話》貼出一張消費紀錄，並詢問同好一個月在家樂福花多少？消費紀錄顯示這名網友一個月大約消費近5000元。網友們也紛紛貼出自己的明細「基本上一萬起跳」、「5000左右吧」、「我在全聯敗家」。

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未料留言出現一名超級大戶秀出自己的VIP資格，表示自己從6月1日到10月1日，4個月已經消費了18萬。沒想到過了2周，這名大戶更新留言，表示因為買了機車緣故，消費金額暴增到27萬，累積的點數達到178萬點，可折抵金額更直逼6000大關。該大戶還打趣表示，「我的薪水感覺都給家樂福了，真心認為VIP門檻只有分一階不太適合」，讓網友直呼實在太猛。

▲該大戶在家樂福4個月消費金額達27萬元，讓網友直呼太猛。 (圖／翻攝自Facebook／家樂福Carrefour商品•網友真心話)

