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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李善植／化解健身房消費糾紛　練身體也要懂法律

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▲運動,健身,教練,運動內衣,啞鈴,流汗,正妹示意圖。（圖／CFP）

▲購買健身契約時，可以月繳方式購買促銷方案，並可搭配信用卡分期扣款支付，比現金給付更有保障。（圖／CFP）

近年來，台灣健身風氣盛行，除了各地方政府運動中心外，民間各式獨立或連鎖的健身房也如雨後春筍般出現。業者為了確保收益的相對穩定，通常會推出包月或包年的促銷方案，以優惠折扣吸引消費者簽訂長期契約。然而，業者如事後經營不善，中途倒閉無法繼續提供服務時，消費者不僅得不償失，在分期支付費用的情形下，可能還要面對後續繳款的壓力。以下分享消費者遭遇類似情形時，可採取的處理方法，以作為爭取或預防權益受損的參考。

首先，利用信用卡扣款的消費者，可向該業者郵寄存證信函催告要求提供服務，並在當期繳款截止日前，向發卡銀行申請爭議款方式拒絕繼續付費。在業者無法提供服務的情形，屬於主給付義務的不履行，消費者只要提供足夠證明之相關事證（例如契約書，如會員卡、簡訊、LINE留言、電子郵件等均可），均可向銀行主張該筆消費為爭議款，而提出暫停付款之要求。

此外，消費者申請爭議款後，核定爭議款金額前，發卡銀行慣例上會暫時停收後續分期款項，因此倘有消費者申訴發卡銀行仍持續收款，應屬異常行為，消費者可以發卡銀行為相對人，向市府提出消費爭議申訴，市府將協助消費者爭取權益。

其次，如果是利用資融公司借貸付費之方式，實務上常見有二種情形，一為消費者直接向資融公司借款，再將借款付給業者，此種債權關係存在於消費者與資融公司之間，等同消費者給付現金給業者；另一種較為常見，為業者將其對消費者的債權轉讓給資融公司，消費者每期收到的繳款單雖均來自資融公司，但若業者事後無法繼續提供服務，消費者可依《民法》第264條第1項前段之同時履行抗辯權及同法第299條第1項規定，向資融公司主張拒絕給付後續未提供服務之貸款費用。

至於使用現金繳納之消費者，則得依《民法》債務不履行之規定終止契約，並請求業者按比例返還未提供服務之金錢。受害消費者眾多時，並得依《消保法》第49條、50條之規定，由民間優良消保團體辦理提起團體訴訟。但對於因經營不善而關門大吉之業者，事後所為之民事求償，成效畢竟有限。因此，提醒民眾購買相關健身契約時，建議以月繳方式購買方案，並可搭配信用卡分期扣款支付，比現金給付更有保障。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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