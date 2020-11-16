雙氧水殘留惹禍！北市衛生局抽查109年豆製品　全是干絲不合格

▲北市抽查豆製品。（圖／台北市政府衛生局提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

台北市政府在16日公布市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫的抽驗結果，抽驗地點包括傳統市場、超市、餐飲店等，檢驗項目包括防腐劑（12項）、過氧化氫、著色劑等項目，共計抽驗89件，檢驗結果4件不符規定，不合格率4.5%，其中不符規定的產品，均是檢驗到過氧化氫（雙氧水）的殘留。

豆製品在生活中相當常見，舉凡豆腐、豆干、豆漿、豆皮、豆花、豆干絲等都是。 臺北市衛生局分析今年度專案抽驗結果，4件不合格產品原因均為檢出殺菌劑過氧化氫陽性，以產品類別分析，干絲產品不合格率最高（36.4%），依序為11件干絲產品中檢出4件不符規定，23件豆腐產品、31件豆漿產品、13件豆干產品及11件豆類製品（1件豆包、6件豆皮及4件豆花）皆符合規定。

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臺北市衛生局表示，上述不符規定之產品，依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市者，已移請轄管衛生局辦理；另提醒販賣業者務必留存進貨憑證，以利違規食品之源頭追蹤管理，共同為民眾食安把關。

過氧化氫（H2O2），俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於魚肉煉製品（魚丸、魚板、甜不辣及花枝丸）及豆類製品（豆腐、豆干、干絲、麵腸）之加工過程，依據食品添加物使用範圍及用量標準規定，食品中不得殘留，同時亦規定不得使用於麵粉及其製品。食用過量可能會引起頭痛、嘔吐等症狀。

臺北市衛生局提醒民眾在選購豆製品時，最好向信用良好的廠商購買，由於豆干及豆腐類製品屬高水活性產品，常溫下易腐敗，業者較易添加過量防腐劑，臺北市衛生局嚴正呼籲業者應秉持職業道德，勿濫用食品添加物，豆製品皆應儘可能冷藏保存於7℃以下，並採「先進先出」原則，以維持產品的新鮮與品質。