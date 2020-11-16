台美智庫合辦研討會　探討「挑戰時期下美台夥伴關係」

▲台美智庫合辦研討會，探討美台關係。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣民主基金會與美國傳統基金會（The Heritage Foundation）18日晚間將合作舉辦「挑戰時期下的美台夥伴關係」視訊研討會，邀請台美多名學者共同進行探討，同時，陸委會主委陳明通、傳統基金會總裁Kay James，以及美國聯邦參議員Pat Toomey都將參與活動並致詞。

陸委會16日表示，為促進台美各界對當前兩岸形勢與未來發展的重視與意見交流，委託財團法人台灣民主基金會與美國傳統基金會（The Heritage Foundation）合作，在台灣時間11月18日晚間（美東18日上午），舉行視訊研討會「挑戰時期下的美台夥伴關係」（U.S.-Taiwan Partnership in Challenging Times）。

▼陸委會主委陳明通將為活動致開幕詞。（圖／記者曾俊豪攝）



陸委會指出，研討會上，陸委會主委陳明通將以「和平穩定是兩岸共同責任與最大利益」（Maintaining Peace and Stability is a Joint Responsibility and in the Best Interests of both Sides of the Taiwan Strait）為題致開幕詞，說明當前兩岸情勢發展及政府政策立場；會議也邀請傳統基金會總裁Kay James，以及美國聯邦參議員Pat Toomey致詞。

本次研討會將針對習近平領導下的中國、後疫情時代兩岸關係、台美中關係及區域安全等議題，邀請台美學者如遠景基金會執行長賴怡忠、國立成功大學政治系教授洪敬富、台灣民主基金會副執行長盧業中、2049計畫研究所主席薛瑞福（Randall Schriver）、前美國國會研究處亞洲安全事務專家簡淑賢（Shirley Kan）、美國戰略暨國際研究中心中國研究主任白明（Jude Blanchette）、賓州大學東亞研究中心主任戴杰（Jacques deLisle）等人進行探討。

陸委會指出，委託台美智庫11年來合作舉辦研討會，就當前重要國際與兩岸形勢進行學術交流，相關內容有助於各方瞭解台美中關係走向，以及兩岸關係的發展，裨益政府的政策評估與分析。

陸委會表示，各方關切美國大選後的台美中三邊關係；而明年中共將通過「十四五規劃」，面對「建黨百年」及準備後年的「二十大」；透過這次台美各領域專家的研討，相信對台灣如何在國際與區域變局當中，持續捍衛民主體制並與美國在內理念相近國家合作，維護台海和平穩定的議題帶來啟發。

