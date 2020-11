台美智庫合辦研討會　探討「挑戰時期下美台夥伴關係」

▲台美智庫合辦研討會,探討美台關係。(圖/路透社)



記者蔡紹堅/台北報導

台灣民主基金會與美國傳統基金會(The Heritage Foundation)18日晚間將合作舉辦「挑戰時期下的美台夥伴關係」視訊研討會,邀請台美多名學者共同進行探討,同時,陸委會主委陳明通、傳統基金會總裁Kay James,以及美國聯邦參議員Pat Toomey都將參與活動並致詞。

陸委會16日表示,為促進台美各界對當前兩岸形勢與未來發展的重視與意見交流,委託財團法人台灣民主基金會與美國傳統基金會(The Heritage Foundation)合作,在台灣時間11月18日晚間(美東18日上午),舉行視訊研討會「挑戰時期下的美台夥伴關係」(U.S.-Taiwan Partnership in Challenging Times)。

▼陸委會主委陳明通將為活動致開幕詞。(圖/記者曾俊豪攝)



陸委會指出,研討會上,陸委會主委陳明通將以「和平穩定是兩岸共同責任與最大利益」(Maintaining Peace and Stability is a Joint Responsibility and in the Best Interests of both Sides of the Taiwan Strait)為題致開幕詞,說明當前兩岸情勢發展及政府政策立場;會議也邀請傳統基金會總裁Kay James,以及美國聯邦參議員Pat Toomey致詞。

本次研討會將針對習近平領導下的中國、後疫情時代兩岸關係、台美中關係及區域安全等議題,邀請台美學者如遠景基金會執行長賴怡忠、國立成功大學政治系教授洪敬富、台灣民主基金會副執行長盧業中、2049計畫研究所主席薛瑞福(Randall Schriver)、前美國國會研究處亞洲安全事務專家簡淑賢(Shirley Kan)、美國戰略暨國際研究中心中國研究主任白明(Jude Blanchette)、賓州大學東亞研究中心主任戴杰(Jacques deLisle)等人進行探討。

陸委會指出,委託台美智庫11年來合作舉辦研討會,就當前重要國際與兩岸形勢進行學術交流,相關內容有助於各方瞭解台美中關係走向,以及兩岸關係的發展,裨益政府的政策評估與分析。

陸委會表示,各方關切美國大選後的台美中三邊關係;而明年中共將通過「十四五規劃」,面對「建黨百年」及準備後年的「二十大」;透過這次台美各領域專家的研討,相信對台灣如何在國際與區域變局當中,持續捍衛民主體制並與美國在內理念相近國家合作,維護台海和平穩定的議題帶來啟發。