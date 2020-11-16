日本研發7年打造機器狼　60種叫聲嚇退巨熊

實習記者劉佩婷／綜合報導

北海道瀧川市於今年9月安裝了「超級怪獸機器狼」，目的是為了防止附近居民被野生動物襲擊，在兩個月的試驗後效果顯著，讓原本許多棕熊出沒的地方變得更加安全，許多居民紛紛表示：「實在太強了！」

▲北海道瀧川市的機器狼。（示意圖／達志影像）



根據《日本NHK》報導，2019年北海道的瀧川市，發生了157起巨熊攻擊人類的事件，但就在發明了這隻長65公分、高50公分的機器狼後，就很少有聽說過熊攻擊人類的事情。更令人振奮的是，它的音量最高可以達到90分貝，讓野生動物不會只聽一種聲音頻率就習慣，同時也能預防小偷入侵。

北海道的政府、企業與東京農業大學合作，合力研發出機器狼，歷經7年的試驗，將機器狼導入60種聲音，包括野生動物嘶吼、槍聲、刀聲等恐怖的頻率來趕走那些會傷害人類的野生動物，也將紅外線代替機器狼的眼睛，讓它能夠準確的瞄準目標，偵測野生動物從那個方向靠近。一隻機器狼的售價約為51.4萬日幣（約台幣14萬元）。

機器狼的影片曝光後吸引大批網友紛紛表示，「怪獸出來了」、「比台灣的稻草人可怕多了」、「這不只會嚇到熊，人看到也會嚇死吧？」、「是狼妖的化身吧」、「這項發明也太帥了！」「農夫恐怕要去收驚了，日本人太聰明了！」