「在嘉珍美」古董車聚在嘉義　英美德義經典車款再現

▲古董車聚在嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣表演藝術中心日前舉辦「在嘉珍美」古董車嘉年華會，數十輛金光閃閃的阿公阿嬤級古董車一字排開，每一輛都是精品中的精品，珍藏中的珍藏，民眾大飽眼福，手機一拍就停不下來。縣長翁章梁指出，古董車一上街就很吸晴，台灣古董車發展協會發揮創意和想法，把老車跟嘉義縣的大地與公共空間相結合，確實為地方增色不少，希望這些典藏精品車有機會還能再來。

▲古董車聚。（圖／記者翁伊森翻攝）

這場由台灣古董車發展協會等單位發起的車聚活動，透過古董車行動藝術館的發想，舉辦一趟涵蓋嘉義市與嘉義縣的人文寶藏之旅，翁章梁也特地到現場品味古董車迷人的丰采，還上車感受一下引擎的浪聲。

翁章梁說，古董車是時代進步的痕跡，每個時期的造車工藝都有不同的思維，很開心看到古董車聚在嘉義，讓民眾近距離感受古董車精湛的工藝之美。上次相聚已經是2017年老車文化季的事了，3年後再度與古董車友碰面，非常開心。

▲百年賓士老車。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣古董車發展協會張棣鈞理事長表示，這次邀請到很多經典籍車輛，包含台灣古董車發展協會曾國棟創會長的夢幻逸品BENZ W121-190SL雙座敞篷跑車1954年經典款，被譽為史上最美汽車60年代英倫跑車、古典與流線兼具的Jaguar E-TYPE，古典跑車福斯卡門VW karmann Ghia，德國車廠、罕見成功演繹義大利式的跑車風情，露營車始祖級車款VOLKSWAGEN T2，圓嘟嘟的車身線條，車頭V字形凸板，碩大的圓形標誌、獨特整體，擄獲不少年輕人的心，相繼投入收藏與改造。

▲古董車聚在嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

數十輛受邀來嘉展示並遊行、逗逗遊、帥帥逛的古董車，跟嘉義的經典地標「比美」，讓賞車的、賞景的，都拍個夠癮。