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台大期中考周5天3輕生！心輔中心預約爆滿　校方預計明年增人

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▲▼今日台大校慶，也是傳出3起學生事故後校長管中閔首度現身。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大校長管中閔。（圖／記者崔至雲攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國立台灣大學進入期中考周，卻在5天內發生3起輕生事件。對此，校長管中閔14日在92周年校慶園遊會上表示，心輔中心會進行集體的創傷治療，目前預約已滿，預計明年會再增員。

台大近日接連傳出學生意外事件，一名20歲女大生9日在校內綜合大樓墜樓，送醫不治；一名陸籍學生11日在宿舍內輕生，警消抵達時已無生命跡象；一名22歲男大生13日從社科院頂樓墜落，送醫後恢復意識。

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校長管中閔14日在台大92周年校慶園遊會表示，今天是校慶前夕，校內的園遊會率先登場，目前已針對事件當事者、當事者相關的系所進行群體創傷治療，並邀請學生單位了解結構問題，盼望可以從根本解決。

▲▼ 溫暖校園中的彼此！　台大今22時舉辦「燭光晚會」：讓蠟燭成為火種 。（圖／台灣大學提供）

▲台大今22時舉辦「燭光晚會」。（圖／台灣大學提供）

由於5天內發生3起事故，台大校內輔導中心立刻啟動集體創傷治療，讓心輔中心的預約爆滿，成為校方需要改善的問題之一。台大校方表示，預計在明年增員6人，目前先請導師關心學生。

此外，臉書社團「台大學生交流版」管理員也展開自律，禁止學生討問、轉發校內的輕生事件。台大學生會14日晚間10時也舉辦燭光晚會，邀請師生互相陪伴出席，一起釋放情緒，溫暖校園。

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