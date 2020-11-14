拜月老狂求8張籤！他攤開一看「鬼打牆」崩潰　網勸：先拜財神廟

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

近年來拜月老風氣漸盛，廣大善男信女都希望終結孤單，找到對的人。一名男網友長期以來，汲汲於拜月老求姻緣，但始終沒下文，最近他攤開收藏的詩籤，赫然發現有多張重複，對此不少人建議去別間廟試試，還有網友安慰直呼，「你的緣分還沒到！」

網友在爆廢公社二館發文吐苦水，「拜這麼久了還是老樣子，是我的線如蜘蛛絲一樣容易斷，不容易看見嗎？還是...跟電纜線一樣，月老拉不動。」

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只見原po六度到日月潭龍鳳宮拜拜求籤，結果有3次都是「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，還有2次是「更灑遍客舍青青，千縷柳色新。」

▲拿到好幾張重複的。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

兩者均有漸入佳境之意，也說必有煥然一新的氣象，換言之就是離好消息不遠了，但他至今仍未脫單，不禁哀怨直呼「跟月老說的條件已經很少了。」

對此，網友們紛紛獻上安慰，並回應道「你算好了，我從22歲等到現在，籤詩還是說等待......，可能頭髮白了，還在等」、「去別間廟試試，再一樣你就放棄吧」、「你算月老的負擔阿，月老辛苦了」、「您應該先參拜財神廟，有財神爺加持，有財力，求月老紅線緊實度+9」、「關月老屁事，新台幣的問題」、「我還被兩間月老認證五個笑杯」、「你應該要站在廟口，等待進去跟你一樣要拜的人才對阿」。

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