男大生慾火旺！每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫秒拒絕：你會恨我

▲泌尿科醫師邱鴻傑近日在節目上透露，一位男大生手淫成癮的個案。（示意圖／pixabay）



圖、文／CTWANT

對一般的健康男性來說，透過手淫解決生理需求是極其正常的行為，然而次數若太過頻繁，除了會對身體造成不良影響，恐怕還會導致上癮。泌尿科醫師邱鴻傑近日在節目上透露，一位男大生手淫成癮，每天至少要發洩3至4次，否則就會焦慮到睡不著覺，最後只好到醫院求診，希望醫生開特定藥物，但他實在不敢答應。

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邱鴻傑日前在《醫師好辣》節目中分享收治個案，指該名男大生有自慰成癮問題，每天至少要手淫3、4次，如果沒有完全發洩慾火，晚上就會焦慮到難以入眠，連帶使隔天精神不濟，嚴重影響生活作息，無奈之下只好就醫治療，而他在看診前自行上網爬文，發現某項藥物可以治療性成癮，便要求醫生開處方箋。

▲邱鴻傑醫師在節目分享個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube頻道）



邱鴻傑聽完患者要求後，嚇得連忙婉拒，因為男大生要求的藥物主要用於治療攝護腺肥大，雖然有抑制男性賀爾蒙的作用，一般人卻不能任意服用；誰知患者不死心，竟又提到治療攝護腺癌的第二類藥物，錯誤觀念讓邱鴻傑聽了直搖頭，隨即告知那些藥物可能造成終生不舉，如果自己開立藥方，對方未來一定會恨他。

醫生表示，男大生後來被轉到身心科治療，經服用抗焦慮藥物及嘗試轉移注意力後，狀況已明顯改善許多；邱鴻傑提醒，自慰成癮也算是性成癮的一種，如果男性朋友有類似情形，可以透過培養其他興趣轉移注意力，例如打電玩、運動等，如果一直沒有改善，建議前往身心科治療。

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