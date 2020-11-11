2020能源願景高峰論壇登場　林智堅分享節能治理經驗

▲新竹市長林智堅在論壇中分享新竹市的節電成果。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2020能源願景高峰論壇─綠能2.0，經濟新引擎，今（11日）上午在台北國際會議中心舉辦，邀請產、官、學多位重量級人士，共同探討台灣綠能新趨勢，前瞻未來減碳與綠色商機，新竹市長林智堅在論壇中分享新竹市的節電成果，以及與在地企業、社區居民合作節能減碳的故事。

論壇開幕由蔡英文總統親臨致詞，經濟部長王美花也出席致詞，上午專題座談以「地方節能治理大升級」為題，邀請新竹市長林智堅、新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安共同出席座談，分享地方節能治理之道。

林智堅表示，新竹市地狹人稠，104平方公里內居住了45萬市民，加上有科學園區等多家大廠，占總用電比例高，因此市府著重推動「節電」政策，也積極推動太陽能光電，目前太陽能屋頂設置比例達 74%，全國排名第五；此外，市府團隊每年辦理節電宣導，深入全市122里，讓市民接受度高，去(108)年家戶用電節電率3.68%，是全國第一！

「只要持續在這個議題上努力，讓民眾有感，擴散力與效果自然卓越！」林智堅也分享執行過程，與企業和社區接觸時遇到的感動。他談及，台積電不只自我要求，節省3億度用電，也要求供應商節電，並主動與市府洽談合作，希望能協助市內種樹減碳、一起讓環境變更好。此外，還在社區號召里民推動「食物森林」，將閒置的綠地建置成能永續再生的農場，讓長輩閒暇時種菜、同時綠化居住環境。

現場觀眾問及，校園全面建置冷氣對節能的影響，林智堅市長說，竹市將在本學期末前，讓全市中小學班班有冷氣，因此市府做了兩件事減輕環境負擔，首先推動新校園運動，讓環境變更好，重建的校舍接考量日照與通風，並要求校長們透過評分及格最低標，採購能夠節能的冷氣。

最後，林智堅則期許竹市作為一個示範城市，能提供民間與企業場域、並扮演良好溝通者，把節能的成功經驗複製到其他城市。