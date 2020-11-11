雲林毒皇性虐女臥底！老虎鉗拔牙多人硬上　落網秒變智障

▲今年六月，自稱「雲林鄭太吉」的毒販鄭吉修與其創立的「鄭氏企業」數十名幫眾遭警逮捕，訊後也被收押。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年4月，雲林縣10多名惡煞手持棍棒、刀械在派出所前鬥毆，警員對空鳴槍後眾人才鳥獸散，警方後來竟查出驚人內幕，原來是從事毒品生意的主嫌鄭吉修（鄭男、28歲），拿老虎鉗拔牙還性虐「同業」派來的女臥底，而與對方人馬槓上，但鄭嫌看似凶狠，卻因為害怕坐牢，還曾到醫院申請「智能障礙診斷證明」，孬種的行為連小弟都搖頭。

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當時，全國輿論大肆批評這批在派出所前鬧事的暴徒，警方也於當天即逮捕多名滋事嫌犯，2天後進一步逮捕綽號「大塊修」的主嫌鄭吉修，但他卻迅速交保。離開地檢署時，鄭男叫小弟們開著「奧迪R8」名車至大門口迎接他，還自拍過程PO網，行徑相當囂張。

但一名已脫離鄭男的小弟告訴本刊，鄭男其實曾去過醫院申請「智能障礙診斷證明」,拿到手後竟笑著說，「這樣以後就不會被關了。」孬種行為令小弟也不齒。

雲林地檢署檢察官黃立夫回憶，早在鄭吉修4月率眾到派出所鬥毆前，檢警去年即已鎖定他的種種惡行偵辦，本待蒐證齊全後便要拘捕，沒料到還沒執行，鄭男就脫序鬧事到舉國皆知，交保後還行徑囂張，所幸這段「插曲」沒打壞檢警布局，才能於6月間順利依違反《組織犯罪條例》、《強盜》、《殺人未遂》、《毒品危害防制條例》等10多項罪嫌，正式將他逮捕、收押，10月依法起訴。

黃立夫感慨說，偵辦該案時，因不少被害人本身也非從事正業，都是遭「黑吃黑」，因此配合度極低，偵辦困難非外人能想像。1名幹員則說，即便鄭男已被起訴，但因他手段實在太過殘暴，危害社會治安太重，期盼法院能從重量刑，不要輕易縱虎歸山。

▲鄭吉修手段殘忍，為了做免錢生意，甚至將人砍斷腿丟在路邊。

本刊調查，鄭男是近年崛起的中部大毒梟，但特別的是他從不進貨，而是專門打劫「同業」做「無本生意」，包括嘉義「眼鏡仔」、台中「市區胖」、雲林的「鐵支」等毒販都是受害人，只要提到鄭男全氣到咬牙，痛罵鄭男「毫無江湖道義」。

而派出所鬥毆一事，道上指是因鄭男教訓女臥底手段太兇殘變態，4月19日清晨，「同業」老鼠的小弟和鄭男幫眾在斗六分局公正派出所旁相遇，當場就為了女臥底的事起衝突，鄭男幫眾寡不敵眾，跑進派出所避難，老鼠的小弟在外等待。鄭男幫眾致電求「支援」，鄭男才「御駕親征」，結果整個鬥毆過程都被民眾拍下。

▲道上兄弟痛罵鄭男賣毒品根本不進貨，全是靠攔路打劫、綁架刑求別的買家而來。

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▲今年3月，鄭吉修抓包「同業」派來的女臥底後，令手下施以老虎鉗拔牙酷刑，甚至要小弟對她輪番硬上。

堪稱雲林首惡、綽號「大塊修」的鄭吉修（鄭男、28歲），因率眾在派出所前鬥毆，鬧到舉國皆知，交保後還囂張自拍，所幸檢警早自1年多前即對他種種惡行進行蒐證，在今年6月將他收押，並於10月起訴。而道上人士一談到鄭男「黑吃黑」的無賴搶貨手段，及以變態兇殘手法凌虐同業派來臥底女子的行徑，全都感到不齒。

本刊調查，今年3月，1名不甘被劫貨的藥頭「老鼠」為了反制，忍痛派出自己的情婦陳女去「臥底」色誘鄭男的左右手，企圖打探他「黑吃黑」的目標，孰料卻被鄭男「識破」，將陳女帶到一間日租套房內「教訓」。

▲藥頭「老鼠」因不爽遭鄭吉修劫貨，派自己情婦臥底，色誘鄭男左右手想套消息。

鄭男下令小弟們先毒打陳女，還拿出捆捆鈔票當「刑具」對她「賞巴掌」，但陳女即使臉已被打到腫成豬頭，仍不供出是誰指使。結果鄭男火大，要小弟拿老虎鉗拔下陳女牙齒，就在陳女痛得死去活來、滿口鮮血的同時，鄭男竟指示小弟輪番硬上陳女，他自己則在旁冷笑拿手機錄影。

▲鄭男帶幫眾和老鼠小弟在派出所門口械鬥，完全無視警察制止。

陳女被折磨10天後被釋回，家人看到後不捨，硬拖她去報警，但陳女在警局嚇到發抖，堅稱「沒事」，就是不肯報案。本刊詢問當時承辦警方，警方表示因此事為「公訴罪」，即便陳女不提告也會偵辦，該案目前仍偵查中。

▲搞詐騙起家的鄭男身家至少上億，還曾和大把鈔票合照公開炫富。

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