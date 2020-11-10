價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」...他當場毀婚

▲男子的遊戲王卡遭丟魚缸。（圖／翻攝自騰訊網）

記者劉亭／綜合報導

許多人小時候都玩過卡牌遊戲，「遊戲王」更是相當受歡迎的經典之一，每次要拆卡時都會相當緊張，至今仍有許多粉絲。大陸一名男子近來分享了自己婚前的慘痛故事，一天就損失了49張稀有遊戲王卡，連愛情也失去了。

綜合陸網消息，由於今年受到新冠肺炎疫情影響，過年都只能在家待著，一名張姓男子和女友約定，去對方家中拜訪，這次女友還順便把國小一年級的弟弟也帶來了。

由於女友弟弟一直吵著要回家，從小就是漫畫迷的張先生，想起房間裡有很多玩具公仔，就讓對方待在房間看看，確定小舅子沒有再吵鬧，張哥就去幫忙自己的父母，準備晚飯了。

沒想到等到張先生回到房間時，卻發現桌子上擺著的遊戲王卡不見了，之後才在家中魚缸找到，但因為放太久，已經全部進水毀掉了。詢問之後，女友弟弟說，因為打不開盒子，就把卡片全扔進水裡。

這些卡片是張先生從大學時開始花了好幾年，省吃儉用收藏的49張遊戲王紅碎卡，他還特別用壓克力盒子保存。這些稀有的紅碎卡一張大約3萬元人民幣（約12.9萬元新台幣），總共約147萬元人民幣（約632萬元新台幣）。

當下張先生忍不住大吼，弟弟當場嚇哭了。女友聽到聲音趕來，得知事情後提出，把這些卡片就當做一部分的彩禮錢，不要把事情擴大化，「是結婚重要還是這些卡片重要？」

張先生聽到之後還是相當氣憤，兩人當場吵起來。張先生的父母得知狀況後，也站在女友這邊，勸兒子不要因為這點小事情吵架，而且這些卡片還抵了一部分的彩禮錢，大事化小就了結了。但張先生越吵越生氣，最後摔門而去；而女友見狀也帶著弟弟離開了，一家人鬧得不歡而散。

