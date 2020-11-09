老舊貨車載滿價值百萬貨物　無業男用手邊鑰匙竟能開走　

▲警方逮捕竊車的陳姓男子，並追回部分攤商貨車內商品。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市一名無業的陳姓男子，日前在路旁抽菸時看見攤商把擺攤後剩餘的貨物放在車上，臨時起意想偷走貨物變賣，隨即利用手邊的鑰匙嘗試打開攤商的老舊貨車揚長而去；轄區中山警方在11月2日接獲報案，攤商業者的車輛在新生北路停車場內不翼而飛，加上車內有不少販賣貨物，攤商粗估金額約新台幣上百萬元。

▲警方逮捕竊車的陳姓男子，並追回部分攤商貨車內商品。（圖／記者張君豪翻攝）

業者當時著急向警方報案，表示車上有多項商品待售，且商品及車輛都是他的生財工具，擔心若找不回來家中經濟恐無法維持。轄區中山警受理報案後成立專案小組，警方追查，調閱監視器發現該失車遭竊後，行車軌跡遍布新北、桃園等地，警方鎖定該車最後停放處，立即著手調查鎖定陳嫌（60歲）行蹤。

警員7日於中山區陳嫌住處附近緝捕他歸案，並於屋內起獲部分遭竊衣物，再赴新北永和一處起出部分贓物，訊後依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

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