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好市多螃蟹驚見「綠色蟹膏」！詭異青醬繞蟹黃…營養師回應了

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▲▼好市多螃蟹驚見「綠色蟹膏」！詭異青醬繞蟹黃…營養師回應了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有民眾到好市多購買螃蟹，撥開竟看到「綠色蟹膏」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）的生鮮食品總是吸引不少消費者光顧，但有民眾日前購買螃蟹回家料理，撥開才發現中間有詭異的青綠色蟹膏，嚇得拍照詢問網友「可以吃嗎？」對此，營養師夏子雯表示，蟹膏綠色可能是有寄生蟲或被汙染導致，建議民眾不要食用，恐怕會引起腹瀉等症狀。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她7日下午在好市多內購買一隻活的螃蟹，回家料理後撥開，內部除了金黃的蟹黃之外，中間居然有大量的青綠色蟹膏，讓她不知道該不該食用，「裡面是綠色的可以吃嗎？」

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網友看完紛紛留言，「事實證明這螃蟹是被海草噎死的」、「螃蟹表示，內建哇沙米」、「昨天買的，沒有綠綠的耶」、「今晚⋯要不來點綠汁」、「我們家以前養螃蟹，這是吃螺類後產生的蟹膏，很美味」、「妳買到吃素的螃蟹」、「這隻螃蟹的另一伴可能在外面偷情，導致它整個綠掉了」。

▲▼好市多螃蟹驚見「綠色蟹膏」！詭異青醬繞蟹黃…營養師回應了。（圖／東森新聞）

▲營養師及海鮮業者都建議不要食用綠色部分。（圖／東森新聞）

據《東森新聞》報導，海鮮業者表示，螃蟹若吃進大量綠藻，內臟就會跟個變綠，之後後會形成蟹膏或排泄出去，但青綠色的情況建議不要食用。

除了綠藻的可能性之外，營養師夏子雯表示，螃蟹若受到寄生蟲侵害後，可能會產生有毒物質導致，也可能是飼料有黴菌、水質惡化或用藥等情況導致，不能僅依顏色就斷定，要送檢驗才能確定原因；另外，若綠色部分聞起來有異味，吃下去可能引起腹瀉等症狀。

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