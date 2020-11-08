▲新北市圖辦新書發表會，小學生自創繪本故事走秀。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館總館7日舉辦了一場可愛的新書分享會，140名三重五華國小的小朋友將自己創作的故事內容「穿」上身，用走秀的方式舉辦新書發表會，創意效果十足。

新北市立圖書館表示，三重五華國小140位參與繪本創作的小朋友，7日齊聚在新北市立圖書館總館，舉辦一場別開生面的新書發表會，他們將16本全新創作的繪本故事內容「穿」在身上，用走秀的方式為大家介紹新書。圖書館也特別為這群小小作家們舉辦了溫馨的茶會，以及為期3周的「創意繪本」新書展，希望讓小朋友留下難忘的回憶。

▲三重五華國小140位參與繪本創作的小朋友，舉辦一場別開生面的新書發表會。

新北市立圖書館說，《馬幸．露袞的紋面》是與烏來福山國小對話，創作而成的泰雅族紋面遺失的故事；肺炎疫情讓日常生活變得不一樣，《對抗病毒大作戰》是小朋友以自己的視角，抒發抗疫時期的內心感受；《秀英花的回憶—莉樺的時空之旅》則帶大家回到過去，尋找昔日三蘆地區的秀英花產業故事。

負責帶領孩子創作的五華國小杜筱梅老師表示，今年共有390位位孩子共同進行創作，108課綱著重核心素養，要讓孩子對生活有感，必須先帶孩子體驗生活。因此今年創作的16個故事，主題有原住民文化、影響日常生活的疫情、校園環境、環保議題等，都是與孩子生活息息相關的，更特別加入「數位閱讀」，帶孩子進行「微專題研究」，讓孩子可以透過自己的角度觀察生活，再輔以豐富的想像力，成為創作素材。

五華國小「創意繪本展」自11月7日起至11月30日，於新北市立圖書館總館3樓展出近70本獨一無二的歷年學生自創繪本，歡迎大家一起來為這些小小作家鼓勵打氣。相關展覽資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

► 美麗最大的祕密