閃電08：30解除陸警　立冬變天！北台濕涼「整週異常降水」

▲閃電颱風將在08：30解除陸警。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

閃電颱風來去匆匆，截至05：30為止，中心位置在鵝鑾鼻的西北西方約 150 公里之處，以每小時14轉19公里速度，向西南西轉西南進行。中央氣象局預報員官欣平透露，由於閃電颱風暴風圈即將遠離，陸上警報預計在8點30分解除。

根據最新氣象資料顯示，第20號颱風過去3小時強度略為減弱且暴風圈亦較縮小，中心目前在鵝鑾鼻西北西方海面，向西南西轉西南移動，其暴風圈仍籠罩臺灣南部陸地，對高雄及臺南構成威脅。預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

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預報員官欣平指出，氣象局預計在8點30分解除閃電颱風陸上警報，海上警報則視閃電颱風發展狀況而定，預計在今天下午、傍晚時解除。

▲今日白天「閃電」漸行漸遠，天氣好轉、氣溫偏高。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今日白天「閃電」漸行漸遠，天氣好轉、氣溫偏高，但殘餘水氣尚未完全散去，各地皆有局部短暫降雨的機率。今(7日)傍晚起將受到東北風的舉升，形成「迎風雨背風晴」、北台濕涼的天氣型態，未來一週也應留意「東北季風異常降水」發生的機率。

今傍晚起東北風南下、氣溫逐漸下降；轉變為「迎風雨、背風晴」的天氣。北台灣「連續濕涼」的天氣將持續一整週；迎風面北部、東半部有局部雨，北部山區、東北部易有較大降雨；背風面新竹以南大多是晴朗穩定，日夜溫差大的天氣。類似的天氣型態，持續至下週五(13日)尚未結束。

▼北台濕涼未來一週留意「東北季風異常降水」。