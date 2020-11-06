「別讓蕭美琴難做事」　宅神：美選若一直鬧台灣恐陷「危急時刻」

▲蔡英文、蕭美琴。（合成圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

美國總統大選目前仍在進行，現任總統川普與民主黨候選人拜登票數不斷縮小中，不少台灣人擔心對台友善的川普恐無法順利連任，甚至還到美國在台協會（AIT）臉書出氣。對此，名嘴朱學恒6日在臉書表示，台灣網友、媒體不要太激動，別讓駐美代表蕭美琴難做事，否則美國總統若交接不順，恐讓台灣陷入兩岸危機。

朱學恒表示，荒謬的不是台灣有很多川粉，而是台灣的川粉長時間收看極右翼的媒體和網站，變得仇恨民主黨，仇恨拜登，甚至還幫民主黨的總統候選人拜登（看來就快是總統當選人）冠上了萬國公罪兒童性侵犯的罪名。

朱學恒認為，在這種狂亂的狀況下，蕭美琴還是力持中間立場發文，「強調兩黨內都有很多支持台灣肯定台灣的朋友」，但仍有不理性的留言，讓他大嘆「台灣媒體、台灣網友這麼激動，你要讓台灣的外交官怎麼做事呢？」

朱學恒強調，美國選舉是美國事務，台灣的媒體和網友太過熱血，太過偏斜跟著其中一方攻擊民主制度攻擊對方政黨，最後的結果就是讓駐美代表蕭美琴很難做事，外交有其中立性和細緻度，若讓蕭美琴背後揹著一堆瘋狂網友和瘋狂表態的立委與黨工，是要怎麼讓她替台灣爭取最高利益呢？

朱學恒也說，若美國元首交接不順，其實對台灣是更危險，美國各地提出選舉訴訟要一路鬧到明年一月中下旬，民兵遍地烽火，包圍開票所跟當地政府，「川普無心治國，兩岸軍事衝突機會大增，美軍介入機率降低，這才是真正的危險時刻啊！誰管美國有沒有作票？不然你以為台灣為什麼要召開國安會議？」

▲川普、習近平、拜登。（合成圖／路透）