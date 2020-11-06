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選情陷膠著！台灣人「緊盯美國地圖」　網笑：50州都背起來了

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普（Donald John Trump）。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統大選仍在如火如荼的進行中，雙方得票數為拜登264：川普214。拜登目前僅差6票即可入主白宮，尋求連任的總統川普選情告急；不少台灣人都相當關心川普到底可否順利連任，對於此次的選情關注度也是前所未有的高，因此就有網友戲稱，「台灣人會不會50州都背起來了？」

美國2020總統大選進入倒數階段，英國私人民調機構YouGov於10月17日所公布的民調顯示，在面對「你希望2020誰在美國總統大選中獲勝」的問題時，亞洲受訪地區中，台灣支持川普的比例是最高的，竟高達42%，反觀西方國家，川普的支持度則大幅落後拜登。

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▲▼拜登（Joe Biden）發表全國演說。（圖／路透）

▲拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

川普被視為最親台的美國總統，因此不少台灣人都相當關注此次選情，其中還有網友在PTT的Gossiping板上，以「經過這一夜，台灣人會不會50州都背起來了」為題發起討論。由於選情陷入膠著，因此很多台灣人都不斷看著美國地圖，並緊盯各州結果，原PO也笑稱，「從來沒看美國地圖看這麼久！」

貼文一出，立刻引發廣大迴響，網友紛紛留言回應，「全台灣都認識賓州和佛州了」、「50州背得比中國各省還熟了」、「上了一堂美國地理課了呢」、「真的認識很多州的大概位置」、「一堆美國人也背不起來50州」、「哈！的確有可能」。

▼美國地圖。（圖／翻攝自Google map）

▲美國地圖。（圖／翻攝自Google map）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲台灣人很關注此次選情。（圖／翻攝自PTT）

「美國總統大選成了最扣人心弦的大戰，很多人都說這一輩子從來沒有那麼仔細盯住美國地圖。」財信傳媒董事長謝金河5日也在臉書上表示，此次美國總統大選與選前民調預測的可說是完全不同，主流媒體認為拜登會大勝，但實則不然，只是無論如何，若拜登入主白宮，未來可能將出現重大變化，「台灣的情勢也會牽一髮而動全身，未來又是一個多變的世界，我們只能屏息以待！」

一場扣人心弦的大選，牽動未來世局 美國總統大選像是一場扣人心弦的球賽，拜登從開票即取得領先，尤其是大州的加州及紐約州選票開出，拜登即領先川普逾百張選舉人票，但川普囊括大多數州的選票，尤其是未開出的搖擺州，川普也多數取得領先，但最後開出的郵寄...

謝金河發佈於 2020年11月4日 星期三

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